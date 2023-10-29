حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن الوضع في قطاع غزة يتدهور بسرعة داعيا مجددا إلى وقف إطلاق نار لوضع حد لـ"كابوس" إراقة الدماء.

وقال غوتيريش خلال زيارة إلى العاصمة النيبالية كاتماندو "الوضع في غزة يزداد يأسا ساعة بعد ساعة" مبديا أسفه لـ"تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية بدل إعلان هدنة إنسانية مدعومة من الأسرة الدولية في ظل حاجة ماسة إليها".

في الاثناء، تظاهر آلاف الأشخاص في بروكلين كبرى دوائر مدينة نيويورك معبرين عن غضبهم حيال القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

ودعت جمعيات إلى مد بشري "للدعوة بوضوح إلى تحرير كل الفلسطينيين" الذين "يعيشون تحت الاحتلال منذ 75 عاما" على ما قال المتظاهر عبدالله عقل (21 عاما).

وحملت نردين كسواني، منظمة التظاهرة، على "السياسيين" الأميركيين الذين تدعم حكومتهم بالكامل إسرائيل فضلا عن "رئيس بلدية نيويورك إريك ادامز وحاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول الذين وعدوا جميعا بدعم غير مشروط" لدولة الاحتلال.

ورأت كسواني أن المسؤولين المحليين المنتخبين "لا يمثلون مدينة نيويورك" وهي فيسفساء متعددة الثقافات والديانات.