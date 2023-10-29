الكويت ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني ما لم تقم دولة فلسطينية مستقلة على حدود الـ 4 من يونيو 67

نشهد في غزة حرباً انتقامية كما نشهد عقاباً جماعياً وجرائم حرب

نطالب بإيقاف الحرب فوراً وإدخال المساعدات وحل القضية الفلسطينية حلاً جذرياً

اؤمن جدا بالدبلوماسية الهادئة وهي الدبلوماسية الناجحة ومواقف الكويت تتحدث عن نفسها ومشهودة عالميا



أسامة دياب

أكد وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، أن القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى على مدار ٦ عقود.

جاء ذلك في مجمل كلمته التي القاها خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الخارجية لمناقشة الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وقال: نشهد اليوم حرباً انتقامية في غزة كما نشهد حالة عقاب جماعي و جرائم حرب، مشيرا إلى ان البلاد ضد التطبيع مع إسرائيل ما لم تقوم دولة فلسطينية مستقلة على حدود الـ 4 من يونيو 67 وفق القوانين الدولية.

وطالب الصباح بإيقاف الحرب في غزة فوراً وإدخال المساعدات وحل القضية الفلسطينية حلاً جذرياً، مستدركا بالقول: مجلس الأمن المسؤول عن الحفاظ على الأمن العالمي نراه عاجزا عن إيقاف هذه الحرب.

وتابع: موقفنا تجاه القضية الفلسطينية من أقوى المواقف العربية، ونحن نحاول من الناحية الديبلوماسية إيقاف هذه الحرب الانتقامية.

وبخصوص السفيرة الأميركية قال وزير الخارجية إنه قُبِل ترشيحها من قِبَل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وإن حضرت سيتم تقديم أوراق اعتمادها للقيادة السياسة.