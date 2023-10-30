قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني انه وفي ظل تردد أصداء كلمة «الركود» في جميع أسواق العالم، يواصل الاقتصاد الأميركي تحدي الصعاب لينمو بأسرع وتيرة يسجلها منذ عامين، بدعم من قوة سوق العمل الذي يبدو أنه القوة الدافعة وراء الإنفاق الاستهلاكي، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام بنسبة 4.9%، أي أفضل من 4.5% التي توقعها الاقتصاديون.



وفي ظل استمرار اختلاف الآراء، بين ما إذا كان الركود أمرا لا مفر منه أو ما إذا كان «الهبوط الناعم» قابلا للتحقيق، تسهم أحدث الأخبار في مواصلة تعزيز موقف الاقتصاديين نحو حجة «الهبوط الناعم»، حيث يظهر الاقتصاد الأميركي مؤشرات تدل إلى اتخاذه لاتجاه معاكس تماما للركود.



وذكر تقرير الوطني ان بيانات مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة جاءت أفضل من المتوقع، مما يشير إلى نمو النشاط التجاري للقطاع الخاص، إذ تحسنت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 51، في حين وصلت قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 50 مقابل 49.8 في السابق. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.9 مقابل 50.1 في القراءة السابقة. وسيسهم هذا التحسن الذي شهدته أنشطة الأعمال بمستويات فاقت التوقعات، إلى جانب ارتفاع مبيعات التجزئة وبيانات التوظيف في تعزيز آمال الهبوط الناعم للاقتصاد. كما أعلنت الشركات الكبرى المتداولة في البورصة عن تسجيل أرباح إيجابية في الربع الثالث مما يشير إلى أن المستهلك الأميركي واقتصاد البلاد مازالوا يتمتعون بالمرونة في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة، وتزايد أسعار الطاقة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية. وحافظ مؤشر الدولار الأميركي على قوته بعد صدور التقرير، إذ وصل في آخر تداولاته إلى 106.18.



وعلى الرغم من أن أوضاع سوق العمل بدأت تهدأ تدريجيا، إلا أنها ما تزال قوية، حيث مازالت طلبات إعانة البطالة عند الحد الأدنى من نطاقها الاعتيادي. إذ وصلت مطالبات البطالة إلى 210 ألف طلب، بزيادة قدرها 10 آلاف طلب مقارنة بمستويات الأسبوع السابق وأعلى من المتوقع بنحو ألفي طلب.



من جهة أخرى، ارتفعت المطالبات المستمرة، وهي قراءة لعدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدة البطالة المستمرة، بمقدار 63 ألف طلب لتصل إلى 1.790 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر.



وأشارت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في أكسفورد ايكنوميكس، إلى زيادة المطالبات المستمرة للأسبوع الثالث على التوالي، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ مايو الماضي.



وكشفت بيانات شهر سبتمبر عن عدم وجود تغيير في مستويات التضخم، إذ لم يشهد انخفاضا حادا ولا ارتفاعا مع صدور البيانات الأخيرة. واتسق تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يعتبر مقياس التضخم «المفضل» لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع التوقعات. إذ استقر معدل التضخم الكلي عند 3.4% على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي، في حين انخفض المعدل الأساسي إلى 3.7% على أساس سنوي، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ يونيو 2021. وتعتبر تلك البيانات من الأخبار الجيدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث ساهمت في انخفاض عائدات السندات بعد صدورها، خاصة عائدات السندات لآجل عامين والتي تتسم بحساسية شديدة تجاه السياسات النقدية، إذ تراجعت قليلا عن 5%، وتواصل أسواق العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي تسعير عدم تغيير أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل.



وتواصل بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة من منطقة اليورو إعطاء مؤشرات دالة على الركود، واقتربت قراءات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر من أدنى مستوياتها المسجلة منذ 3 أعوام، اذ انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 46.5 مقابل 47.2 في السابق، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ نوفمبر 2020. كما انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 43.0 مقابل 43.4 في سبتمبر، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 47.8 مقابل 48.7 في السابق. ويعود السبب وراء ذلك إلى تراجع النشاط التجاري لأكبر اقتصادين على مستوى الكتلة، وهما تحديدا ألمانيا وفرنسا، خاصة بعد أن سجلت الأولى انكماشا للشهر الرابع على التوالي، ومما أضاف إلى المخاطر المتزايدة تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة مرة أخرى مما يعمق من مشاكل الكتلة، خاصة بالاقتران مع ضعف النشاط الاستهلاكي.



من جانب آخر، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند 4%، تماشيا مع توقعات الأسواق يوم الخميس الماضي، منهيا بذلك سلسلة غير مسبوقة من رفع تكاليف الاقتراض وصلت إلى 10 مرات متتالية، كما أبقى على توجيهاته التي تشير إلى استقرار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. وتتساءل الأسواق الآن إلى متى سيبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة مرتفعة لكبح جماح التضخم إلى أن يصل إلى مستوى 2% المستهدف في الأساس؟. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إنها «لا تستبعد رفع سعر الفائدة مرة أخرى»، مضيفة أن خفض سعر الفائدة يعتبر أمرا «سابقا لأوانه».



وفي المملكة المتحدة، جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب أفضل من المتوقع عند 48.6 مقابل 48.5 في السابق، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 45.2 مقابل 44.3، إلا أن النشاط التجاري لقطاع الخدمات تراجع إلى أدنى مستوياته المسجلة في 9 أشهر ليصل إلى 49.2 مقابل التوقعات البالغة 49.4.



وتشير البيانات إلى ان الانكماش شمل كل جبهات النشاط التجاري، وهناك مخاوف من اتساع نطاق هذا الانكماش في ظل ضعف بيانات التوظيف ومبيعات التجزئة، مما قد يدفع بالاقتصاد إلى الركود، خاصة ان المملكة المتحدة تشهد أعلى معدل تضخم على مستوى اقتصادات مجموعة السبع.



بالإضافة إلى ذلك، يعتبر هدف بنك إنجلترا المتمثل في الوصول بمستوى التضخم إلى 2% من مستوى 6.7% المسجل في سبتمبر مهمة معقدة للغاية. وتتزايد حالة عدم اليقين تجاه مدى تأثير سياسات رفع أسعار الفائدة على مدار 14 مرة حتى الآن.



ولم يتمكن معدل التضخم الكلي من الانخفاض في سبتمبر، واستمر تسارع وتيرة نمو الأسعار في قطاع الخدمات، والذي يعكس إلى حد كبير تصاعد الضغوط المترسخة.



وأسفر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية الذي عقد في سبتمبر عن تصويت خمسة أعضاء لصالح وقف رفع سعر الفائدة مؤقتا، أي أعلى من عدد الأعضاء الأربعة الذين سعوا إلى رفعها مرة أخرى. وعلى الرغم من ذلك، تتوقع الأسواق أن يقوم المحافظ أندرو بيلي وزملاؤه بإبقاء سعر الفائدة عند أعلى مستوياته المسجلة منذ 15 عاما عند 5.25% في اجتماعهم المقرر انعقاده في 2 نوفمبر.