أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية ضرورة الالتزام بضوابط العمل الخيري وعدم القيام بأي إعلانات خاصة بجمع التبرعات أو الانصياع لإعلانات من الجهات غير المرخصة. وأشارت الوزارة في بيان صحافي اليوم الأحد إلى حرص الكويت على صون سمعة العمل الخيري المشهود له دوليا واقليميا بالنزاهة والريادة، مشيرة إلى أن خطوات دعم العمل الخيري جاءت ضمن مساعي الكويت حكومة وشعبا لنصرة وإغاثة المنكوبين وذوي العوز حول العالم. ودعت إلى التوجه للجمعيات الخيرية المشهرة والتعاون معها في حال الرغبة بالتبرع لأي من المشاريع الخيرية أو إقامة مشاريع خيرية داخل أو خارج البلاد وذلك ضمانا لسلامة إجراءات التبرع وحفظا لحقوق المتبرعين وتحقيقا للغاية من العمل الخيري.