أسامة ابو السعود



أقامت‬⁩ مختلف مساجد البلاد صلاة خسوف القمر امتثالا لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولهجت الألسن بالدعاء بأن يكشف الله البلاء عن الأمة وأن ينصر إخواننا في غزة وعموم فلسطين على العدو الصهيوني الغاشم.



وكان وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع المساجد بدر تركي العتيبي قد وجه في تعميم أصدره مديرو إدارات مساجد المحافظات لتنظيم إقامة صلاة الخسوف مساء السبت 28 أكتوبر 2023 في عدد من مساجد البلاد وبلغ عددها 95 مسجدا بمختلف المحافظات.



وجاء في التعميم، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم»، متفق عليه.



وأقيمت صلاة الخسوف في الساعة الحادية عشرة مساء بمشاركة المساجد المحددة.