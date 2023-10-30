فاز فريق صن داونز الجنوب أفريقي على ضيفه الأهلي المصري 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما امس في ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث فشل الفريقان في استغلال أي فرصة من الفرص القليلة التي اتيحت لهما أمام المرميين.



وفي الشوط الثاني، تمكن صن داونز من تسجيل هدف التقدم عن طريق ثابيلو ماسيكو في الدقيقة 52 وسيلتقي الفريقان الأربعاء المقبل في مباراة الإياب بالقاهرة.



ويحتاج الأهلي للفوز بفارق أكثر من هدف في مباراة الإياب للصعود للنهائي، فيما يكفي صن داونز التعادل بأي نتيجة للصعود للنهائي.



إلى ذلك، تحدث المدير الفني للأهلي مارسيل كولر، عن الخسارة، قائلا «أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا، خاصة في الشوط الأول، وأدينا مستوى جيدا، ولكن كان علينا أن نبذل جهدا أكبر خاصة في الشق الهجومي». وأضاف: «في الشوط الثاني استقبلنا هدفا من خطأ بسبب سوء التمرير، ومن بعد الهدف المباراة كانت متكافئة بين الفريقين».



وتابع كولر: «لنا ركلة جزاء والحكم لم يحتسبها ولا أعلم لماذا، وأتساءل: أين تقنية الفيديو من هذه اللعبة، وفى النهاية علينا التعويض في القاهرة».