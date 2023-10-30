الدوحة ـ فريد عبدالباقي



حقق فريق الغرافة «ريمونتادا» مثيرة أمام الريان بعد أن قلب تأخره بهدفين نظيفين، إلى انتصار 4-3، في المواجهة التي جرت بينهما مساء أول من أمس على ستاد أحمد بن علي بنادي الريان، في افتتاح مباريات الجولة السابعة من الدوري القطري لكرة القدم.



تقدم الريان بهدفين لصالح الإسباني رودريغو مورينو في الدقيقة التاسعة، والمغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة (20) ثم قلص الغرافة الفارق قبل نهاية الشوط الأول عن طريق الجزائري ياسين براهيمي في الدقيقة (44) من ركلة جزاء، ثم أدرك الإيفواري يوهان بولي التعادل للغرافة في الدقيقة (50) وأضاف براهيمي الهدف الثالث للغرافة والهدف الثاني الشخصي له في الدقيقة (61)، وأدرك الريان التعادل عن طريق المخضرم رودريغو تباتا في الدقيقة (87)، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت البدل من الضائع أطلق الجزائري فريد بولاية قذيفة بعيدة المدى سكنت شباك حارس الريان يونس علي، ليقتنص الغرافة أغلى 3 نقاط، وليتقدم إلى وصافة الدوري برصيد 16 نقطة، فيما يتراجع الريان إلى المركز الثالث برصيد 15 نقطة.



وفي مباراة أخرى، استرد السد صدارة الدوري بعد فوزه المستحق على معيذر بهدفين نظيفين، سجلهما أكرم عفيف، وهاشم علي في الدقيقتين (42 ركلة جزاء و3+90)، ليرتفع رصيد السد إلى 16 نقطة ولديه مباراة مؤجلة مع العربي لحساب الجولة السادسة لارتباطه بالمشاركة في دوري أبطال آسيا، فيما تجمد رصيد معيذر عند 4 نقاط.



وشهد الوقت البدل من الضائع من المباراة طرد المدرب الإسباني لنادي معيذر مورسيا بعد حصوله على بطاقتين صفراوين بسبب الاعتراض على حكم المباراة محمد الشريف.



وتمكن الدحيل من تجاوز أحزانه الآسيوية بالفوز على الشمال بهدفين مقابل هدف، خلال المواجهة التي جرت بينهما على ستاد البيت.



وسجل هدفي الدحيل يوسف أيمن، والمعز علي في الدقيقتين (63 و76)، فيما سجل هدف الشمال الوحيد المهاجم من رأس الأخضر ريكاردو غوميز (90) من ركلة جزاء.



رفع الدحيل رصيده إلى 13 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة، وتوقف رصيد الشمال عند 3 نقاط.