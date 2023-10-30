كشف مصدر مطلع داخل أروقة نادي الزمالك أن رئيس النادي حسين لبيب وجه عضو المجلس أحمد سليمان بعمل لائحة جديدة للفريق الأول لكرة القدم وعرضها على المجلس في أسرع وقت.



وكان لبيب قد صرح مؤخرا: «بأن هناك أزمات كثيرة بالفريق ولاحظت عدم وجود التزام من بعض اللاعبين لذلك سيتم وضع لائحة جديدة لإعادة الاستقرار والانضباط».



يذكر أن هناك اتجاها قويا داخل مجلس القلعة البيضاء لإجراء تغييرات بالجهاز المعاون للمدير الفني الكولومبي أوسوريو، وذلك في ظل تراجع مستوى الفريق، ومن المنتظر عقد جلسة خاصة مع أوسوريو لمناقشة جميع الملفات وإن كان أهمها مناقشة مستقبل الثلاثي الأجنبي التونسي سيف الدين الجزيري والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا في ظل عدم الاعتماد على الثلاثي بشكل أساسي مؤخرا في ظل حصولهم على مستحقاتهم بالعملة الصعبة.



وفي نتائج الجولة الخامسة من دوري النيل، تمكن الاتحاد السكندري من استعادة نغمة الانتصارات الغائبة بفوز صعب ومثير على المقاولون العرب 3-2، رافعا رصيده بقيادة مدربه طارق العشري إلى 8 نقاط في المركز السادس، بينما توقف رصيد المقاولون بقيادة مدربه شوقي غريب عند نقطتين بلا أي انتصار في المركز قبل الأخير.



في المقابل، تعادل زد إف سي على ملعبه أمام سموحة بنتيجة 1-1 ليرفع زد بقيادة مدربه مجدي عبدالعاطي رصيده إلى 9 نقاط متقدما للمركز الثالث بفارق الأهداف عن مودرن فيوتشر صاحب المركز الثاني، كما حصد الجونة بقيادة مدربه علاء عبد العال فوزه الأول في الدوري المصري هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 5 نقاط متقدما للمركز العاشر وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي، بينما توقف رصيد فاركو بقيادة مدربه خالد جلال عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.



وتختتم الجولة اليوم بلقاء الداخلية والإسماعيلي في الخامسة عصرا، بينما يستضيف البنك الأهلي منافسه مودرن فيوتشر في الثامنة مساء.