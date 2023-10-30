أدلى الناخبون العمانيون بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في عضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة عبر تطبيق «أنتخب»، حيث يتنافس 843 مرشحا بينهم 32 امرأة حسب القوائم النهائية للمرشحين لاختيار 90 عضوا.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين حسب القوائم النهائية للناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، عبر تطبيق «أنتخب» والموقع الإلكتروني للانتخابات (elections.om)، (753260) ناخبا وناخبة، حيث أدلى منهم 13 ألفا و843، خارج سلطنة عمان.



وتعد العملية الانتخابية للفترة العاشرة من خلال النسخة الثانية من تطبيق «أنتخب» نقلة نوعية ملموسة في مسيرة الانتخابات في سلطنة عمان حيث أدخلت عليه تحسينات وتحديثات جديدة كخاصية القراءة الصوتية لذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين) وميزة لغة الإشارة المتاحة بشكل اختياري لذوي الإعاقة من الصم والبكم، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء عمان الرسمية (أونا).



ويتميز التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة وبمستوى عال من الأمان باستخدام أحدث التقنيات في مجال التشفير، ويتم التحقق من بيانات الناخب في ثلاث خطوات أساسية، وهي تصوير أصل البطاقة الشخصية من الجهتين، ثم قراءة بيانات البطاقة الشخصية عن طريق خاصية اتصال قريب المدى NFC، والتقاط صورة شخصية للناخب.



ويقدم التطبيق أيضا إحصائية عددية توضح نسبة التصويت في كل ولاية، والفئات العمرية والنوعية للناخبين، ويتيح خدمة تقديم المقترحات والبلاغات لمستخدمي التطبيق.



وأكدت وزارة الداخلية العمانية أن العملية الانتخابية للفترة العاشرة تتميز بدقة وشفافية البيانات وسرعة تدفقها خاصة بعد إدخال جميع الخدمات الانتخابية إلى التحول الرقمي.



وقد حرصت الوزارة على «رقمنة» كافة الخدمات والبرامج إلكترونيا، ضمن خططها نحو التحول الرقمي، والاستفادة من التقنيات المتطورة عبر إدخال أحدث ما وصل إليه الذكاء الاصطناعي، بما ينعكس إيجابا على الخدمة المقدمة للمواطنين، وبما يسهل على المرشحين والناخبين على حد سواء.