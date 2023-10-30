بيروت ـ عامر زين الدين



تمنى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط على «أصحاب الشأن، ومع الأسف هم خارج لبنان والبعض منهم داخل لبنان، ألا ننزلق وألا نستدرج إلى الحرب. لأن ما من أحد يتمنى الحرب، وكما نرى هذه الحرب الرهيبة على فلسطين وغزة والمدمرة بكل معنى الكلمة».



وقال جنبلاط، خلال زيارتين قام بهما للشيخين المرجع الروحي الشيخ أمين العريضي وللشيخ أديب ملاعب، «صحيح أن الشعب الفلسطيني جبار، لكن في لبنان لا نتمنى أن نستدرج إلى الحرب. كنا وسنبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني، لكن أفضل الا نستدرج، أما اذا استدرجنا إلى الحرب في اطار الدفاع عن النفس كما فعلنا تاريخيا سنة 2006 يعني يجب ان نكون متضامنين مع الشعب الجنوبي، قلت الشعب الجنوبي بكل فئاته الذي قد يتعرض إلى تهجير، الشعب الجنوبي وغير الشعب الجنوبي، لكن الشعب الجنوبي أكثر تعرضا للتهجير. هذه توجيهاتي مع الجميع وإلى الاحزاب، وبمعية الشيخ أمين نعمل على الصمود».



وتابع «لا خوف على الجبل، فقد كان لكم وكانت لنا انتصارات من خلال تضحيات هائلة، تذكرون كيف فتحنا الطريق إلى بيروت والى الجنوب، والى طريق الشام. طريق المقاومة آنذاك طريق الاحرار، وبفضل بيصور ومحيط بيصور الذي صمد. لكن اليوم قرار السلم والحرب ليس بكامله بأيدينا، وما يجري في المنطقة. كنا قد رأينا الأساطيل الغربية تأتي إلى نجدة اسرائيل، ولا نريد ان نحول المعركة اليوم إلى يهودي ومسلم أو يهودي وعربي، لكن هناك «طغمة» حاكمة في إسرائيل تستبد، لكن فوجئنا كيف كل هذا الغرب الذي يدعي الديموقراطية وحقوق الإنسان وإلى آخره، كيف أنه يتغاضى عن المجزرة التي ترتكب بحق فلسطين في غزة والضفة».



وختم «كل ما أتمناه من خلال النصح لبعض المسؤولين في لبنان، أكثر من لبنان لم نصل بعد، بألا نستدرج إلى الحرب، الحرب حتى هذه اللحظة قائمة في الجنوب بوتيرة عالية، لكن لا نريد ان يستدرج كل لبنان إلى الحرب ولا اعتقد أن فيها فائدة».