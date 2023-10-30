تصدرت سمكة شفافة ظهرت في سوق السمك ببانياس بمحافظة طرطوس، صفحات التواصل الاجتماعي، لتصبح مثار التعليقات وتكهنات المتابعين حول حقيقة وجودها في المياه السورية ونوعها، بوصفها سمكة غريبة غير مألوفة.



وبحسب موقع «أثر برس» بين فراس رحمون ـ صاحب مسمكة ـ الذي اشترى السمكة من المزاد أن هذه السمكة ليست غريبة وإنما قليلة الظهور قياسا بالأنواع الأخرى من الأسماك التي تظهر باستمرار في شباك الصيادين، ويطلق على هذه السمكة تسمية محلية «بسيليقة».



وحسب رحمون، تظهر هذه السمكة، نادرا، في شباك الصيادين، وبعدد محدود جدا لا يتجاوز سمكة واحدة، لكن هذه المرة خرج منها في شباك الصيادين أكثر من 2 كغ، موضحا أنه يتراوح طول كل فرد منها بين 45 ـ 50 سم، وطعمها طيب المذاق، لكنه لا يحظى بإقبال من الزبائن لعدم معرفتهم بها لقلة ظهورها.



وأشار رحمون إلى أنه اشترى كيلو السمك من هذا النوع من المزاد بسعر 25000 ليرة سورية، وأنه سيأخذه للمنزل، مضيفا: «لو عرضته في المسمكة لن يلقى من ينجذب لشرائه لعدم معرفتهم به».



بدوره، أكد المحاضر في المعهد العالي للبحوث البحرية في جامعة تشرين والاختصاصي في إدارة المصائد السمكية الدكتور فراس الشاوي بحسب الموقع نفسه، أن هذا النوع من السمك جديد، وقد تم توثيق ظهوره لأول مرة في المياه السورية قبل 4 سنوات.



وحسب الشاوي، يعد هذا النوع من الأسماك اللاحمة إذ لديه أسنان قوية، وجسمه شبه شفاف لحظة خروجه من المياه حيث يمكن تمييز الأحشاء بصورة واضحة، ثم يصبح أقل شفافية بسبب تفاعله مع الهواء.



وبين أن هذا النوع من الأسماك ليس من الأنواع المستوطنة في مياهنا، وهذا ثاني ظهور له، مشيرا إلى أنه يعيش على عمق يتراوح بين 750 و800 م.