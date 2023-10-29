قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن عرقلة إمدادات الإغاثة إلى سكان غزة ربما تشكل جريمة حرب بموجب اختصاص المحكمة، مشددا على انه يجب على إسرائيل أن تلتزم بنظام روما الخاص بـ «الجنائية الدولية» في حربها مع حركة «حماس».

وأكد خان، في مقطع مصور نشره بحسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي خلال زيارته لمعبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، على ضرورة عدم تعليق إمدادات الإغاثة للمدنيين بأي شكل من الأشكال، قائلا «يتعين ألا تكون هناك أي عوائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية للأطفال والنساء والرجال المدنيين، فهم أبرياء»، مشيرا إلى ان هناك حقوقا للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.

وتابع: لابد لإسرائيل من بذل جهود ملحوظة للتأكد من حصول المدنيين في غزة على الغذاء والدواء.