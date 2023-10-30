

تمكن باريس سان جرمان من تحقيق فوز قاتل على مضيفه ستاد بريست بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الفرنسي لكرة القدم، ليرفع «باريس» رصيده إلى 21 نقطة، في المركز الثاني، فيما بقي رصيد فريق بريست عند النقطة الـ 15 في المركز السادس.



تقدم الفريق الباريسي أولا، عبر وارين زايري إميري (16)، واضاف كيليان مبابي الهدف الثاني (28)، وقبل نهاية الشوط الأول عاد ستاد بريست ليقلص الفارق بواسطة ستيف موني (44).



وفي الشوط الثاني، تمكن جيرمي لي دوارون من تسجيل هدف التعادل لبريست، لتصبح النتيجة 2-2، وفي الدقيقة الـ 89 تحصل باريس سان جرمان على ركلة جزاء مستحقة انبرا لها كليان مبابي ليتصدي لها حارس بريست، لكن النجم الفرنسي تابعها مسجلا الهدف الثالث لفريقه ويخطف هدف الفوز لنادي العاصمة الفرنسية في الوقت القاتل.



وبهدفيه بشباك بريست رفع مبابي رصيده إلى 10 أهداف، ليعزز صدارة قائمة هدافي الدوري الفرنسي. وأشار الحساب الرسمي للنادي الباريسي إلى أن مبابي رفع رصيده إلى 174 هدفا في الدوري، منها 158 هدفا بقميص «باريس»، مضيفا أن نجمه الأول بات في المركز العاشر بقائمة الهدافين التاريخيين للدوري الفرنسي، متجاوزا الأسطورة المغربي حسن أقصبي (173).



كما حقق مبابي رقما مميزا وصل إلى الهدف رقم 250 في مسيرته مع الأندية في مختلف البطولات، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 250 هدفا مع الأندية، حيث يبلغ من العمر 23 عاما و11 شهرا.