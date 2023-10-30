أوقف إنتر ميلان صحوة ضيفه روما في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، واستعاد قمة جدول ترتيب المسابقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 1-0 في المرحلة العاشرة للبطولة. وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أقيمت أمس عن فوز كالياري على ضيفه فروسينوني 4-3، وتعادل مونزا مع ضيفه أودينيزي 1-1. وعلى ملعب «جوتسيبي مياتزا»، ارتدى النجم الفرنسي الشاب ماركوس تورام ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيله هدف إنتر الوحيد في الدقيقة 81، ليقود «الأفاعي» لتحقيق فوزه الثامن في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل تعادل وحيد وخسارة وحيدة.

وارتفع رصيد إنتر، الساعي لاستعادة اللقب الذي فقده في الموسمين الماضيين، إلى 25 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقه يوڤنتوس.

في المقابل، توقف رصيد روما، الذي فاز في مبارياته الثلاث الماضية بالمسابقة، عند 14 نقطة في المركز الثامن، علما أن هذه هي الخسارة الرابعة التي يتلقاها في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 4 انتصارات وتعادلين. وكان يوڤنتوس حقق فوزا صعبا على ڤيرونا 1-0 في الوقت القاتل، ورفع يوڤنتوس رصيده إلى 23 نقطة. وانتظر «اليوڤي» حتى الدقيقة السادسة من الوقت البدل عن الضائع للمباراة ليسجل له البديل اندريا كامبياسو هدفه الوحيد مستغلا معمعة داخل المنطقة. يذكر ان ڤيرونا لم يفز في اي مباراة منذ أغسطس الماضي.

وفي مباراتين أخريين، عاد تورينو بالفوز من أرض ليتشي 1-0، وتعادل ساسوولو مع بولونيا 1-1.

من جانبه، قال المدير الفني ليوڤنتوس ماسيمليانو أليغري «اليوڤي استحق هذا الفوز، لعبنا مباراة منظمة للغاية»، مشيرا إلى أن لقب «السكوديتو» يعد حلما وليس هدفا، وقال «كل شيء في الحياة مرغوب، نريد أن ننهي الموسم في مربع الكبار».