حسم النرويجي إرلينغ هالاند ديربي مانشستر لصالح سيتي حامل اللقب بتسجيله ثنائية وتمريره كرة حاسمة في الفوز على يونايتد 3-0 في «أولد ترافورد»، فيما بقي ليفربول في صلب المعركة على الصدارة بفوزه السابع على حساب ضيفه نوتنغهام فورست 3-0 في المرحلة العاشرة.



في مواجهة الديربي، كان هالاند النجم المطلق بتسجيله الهدفين اللذين منحا فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا انتصاره الثامن، رافعا رصيده الى 24 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن توتنهام المتصدر والأهداف عن وصيفه أرسنال الثاني.



في المقابل، وبعد 3 انتصارات متتالية محليا وقاريا، عاد يونايتد لينتكس بهزيمة خامسة في عشر مباريات في الدوري حتى الآن، فتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الثامن، ما يزيد الضغط على مدربه الهولندي إريك تن هاغ.



وجاء الشوط الأول حماسيا ومليئا بالفرص التي بدأها سيتي عبر رأسية لفيل فودن ومتابعة لهالاند تألق الحارس الكاميروني أندري أونانا في صدهما (8)، ثم كرر الأمر إثر ركنية وتسديدة لجاك غريليش (20) قبل أن ينحني في مواجهة ركلة جزاء نفذها هالاند بعد خطأ من الدنماركي راسموس هويلوند على الإسباني رودري، ونجح النرويجي في ترجمتها.



وهذه المرة الأولى التي ينال فيها سيتي ركلة جزاء على ملعب «أولد ترافورد» وفق «أوبتا» للاحصاءات.



وفي مستهل الشوط الثاني ومن رأسية لهالاند إثر عرضية من البرتغالي برناردو سيلفا تمكن سيتي من احراز الهدف الثاني (49)، ليرفع النرويجي رصيده الى 11 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين.



وسجل فودن الهدف الثالث بعد وصلته الكرة من النرويجي على طبق من ذهب بعد تسديدة لرودري تألق الحارس الكاميروني في صدها (80).



وعلى «أنفيلد» وبعد «أمسية صعبة جدا لم اختبر مثيلا لها في السابق»، حسب المدرب الألماني يورغن كلوب في تصريح جاء بعد اعلان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن الشرطة نجحت في تحرير والدة نجم «الحمر» لويس دياز عقب اختطافها وزوجها، خرج ليفربول منتصرا للمرة السابعة في الدوري هذا الموسم والحادية عشرة من أصل 14 مباراة خاضها في جميع المسابقات بتغلبه على ضيفه نوتنغهام فورست 3-0.



وبطبيعة الحال، غاب دياز عن اللقاء الذي حسمه ليفربول في شوطه الأول بعدما أنهاه متقدما بهدفين نظيفين سجلهما في غضون أقل من أربع دقائق، الأول عبر البرتغالي ديوغو جوتا (31)، والثاني عبر الأخير بالذات بعدما وصلتــه الكرة من عرضية للمجري دومينيـــك سوبوسلاي (35).



وانتظر فريق كلوب حتى الشوط الثاني لتسجيل الهدف الثالث عبر المصري محمد صلاح (77)، رافعا رصيده الشخصي الى 8 أهداف في الدوري هذا الموسم و10 في جميع المسابقات.



والأهم من الأرقام الشخصية، حسم المصري النقاط الثلاث لفريقه ليرفع رصيده الى 23 في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن توتنهام المتصدر.



وحذا أستون فيلا حذو ليفربول وواصل بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري نتائجه الرائعة بتحقيقه فوزه السابع للموسم والثاني عشر تواليا على أرضه في الدوري ليرفع رصيده الى 22 نقطة في المركز الخامس، وجاء على حساب ضيفه لوتون تاون 3-0.



وعاد إيفرتون من لندن بفوزه الثالث للموسم على حساب وست هام بهدف سجله دومينيك كالفرت-ليوين (51).