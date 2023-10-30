ندى الديباشي: جناح الكويت يغطي جميع المحاور التي نصت عليها شروط المشاركة في إكسبو الدوحة

جدول زمني على مدى 6 أشهر لبرامج ومحاضرات وورش عمل لمتخصصين في البيئة الكويتية

دارين العلي - الدوحة



يحظى جناح الكويت في إكسبو الدوحة للبستنة تحت عنوان«نحو الاستدامة» باهتمام كبير من قبل الزوار حتى صنف من بين الأجنحة الأكثر زيارة وفقا لإحصائيات أجرتها الإدارة العامة للإكسبو.



ويتميز جناح الكويت الذي يشارك ضمن 80 دولة بالتصاميم الجاذبة والمتنوعة كنموذج لمساعي البلاد في مكافحة التصحر والحفاظ على البيئة، وذلك بأسلوب فني مزج الطبيعة بالتكنولوجيا والابتكار ما جعل منه من أفضل الأجنحة المنافسة في إكسبو الدوحة.



محتوى الجناح



«الأنباء» وخلال زيارتها للجناح، تحدثت مع مدير جناح الكويت م.ندى الديباشي، حيث أكدت أهمية تواجدنا في محفل كهذا، لافتة الى انه يغطي المحاور الأربعة التي نصت عليها شروط المشاركة في اكسبو الدوحة وهي التكنولوجيا والابتكار والتنمية المستدامة والزراعة الحديثة والوعي البيئي. وشددت على ان الكويت قامت بتغطية المحاور الأربعة عبر مناطق متعددة في جناحها، حيث خصصت المنطقة الأولى للتنمية المستدامة، حيث تتم فيها إعادة تدوير المياه واستخدامها في ري النباتات، ومنطقة المتحف الاسطواني الذي خصص للوعي البيئي بعرض الكائنات الفطرية والنباتات الموجودة في الكويت بهدف توعية الزائرين وتثقيفهم حول الحياة الفطرية في الكويت.



أما المحاور الأخرى المتعلقة بالزراعة الحديثة فلفتت الديباشي الى تخصيص ركن خاص لمجسم أبراج المياه في البلاد والذي يجسد الزراعة العمودية، وذلك لتوعية الطلبة بأهمية الزراعة واطلاعهم على البذور والنباتات في الكويت وإفساح المجال أمامهم لزراعة الشتلات.



وأوضحت ان الجناح خصص مبنيين لتقديم العروض والمحاضرات وتنظيم ورش العمل الذي سيشارك فيها متخصصون من الجهات المعنية في البستنة في البلاد.



فريق العمل



وتحدثت الديباشي عن فرق العمل التي تقوم بمتابعة التفاصيل بهدف إنجاح جناح الدولة في الدوحة والتي قسمت إلى عدة فرق منها المسؤولة عن متابعة التشغيل وعن المحتوى العلمي والفريق الإعلامي بالإضافة الى الفريق الخاص باستقبال الزوار ومرافقتهم وتعريفهم على ما يتضمنه الجناح وأركانه بهدف تثقيفهم بالحياة الفطرية في الكويت وجهودها المبذولة في مجال الاستدامة ومكافحة التصحر.



ولفتت إلى ان الجناح افتتح في الثاني من أكتوبر وسيستمر على مدى 6 أشهر، حيث تم التخطيط لعدد كبير من البرامج التي سيشهدها الجناح للزوار والرواد ضمن جدول بمشاركة من جهات الدولة المختلفة كمعهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت وبمشاركة من المزارعين وطلبة الجامعة الذين سيقومون بتقديم عدد من المحاضرات والورش التوعوية والتفاعلية وسيتم الإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالجناح.



وأضافت: نطمح الى ان نعكس صورة الكويت بأفضل الأساليب فيما يتعلق بمساعيها الجادة نحو بيئة أفضل وذلك بزيادة الوعي البيئي بأهمية الزراعة والبستنة والبيئة المستدامة ونشر هذه الثقافة التي تحتاجها بيئاتنا.



زوار الجناح: رقي وتميز وتكنولوجيا مبهرة



وتنوع زوار ورواد جناح الكويت ما بين الفئات العمرية ومن مختلف الجنسيات، حيث أبدوا إعجابهم بما يقدمه الجناح من فعاليات، بالإضافة الى تصاميمه اللافتة والجاذبة، حيث بات الجناح من الأجنحة الأكثر زيارة خلال منذ افتتاح إكسبو الدوحة في الثاني من أكتوبر وفق إحصائيات إدارة الاكسبو.



إلى ذلك، أعرب عدد من الزوار عن رضاهم وإعجابهم بما رأوه عقب جولة على أركان الجناح برفقة متخصصين من الفرق العاملة على استقبال الزوار، حيث قالت هبة حمدون من سورية: إن جناح الكويت من أجمل الأجنحة ويتميز بالرقي والترتيب والتنظيم، لافتة إلى ان مساعي التخضير واضحة جدا من خلال الجناح.



ولفتت إلى ان أبرز ما يتميز به الجناح هو طريقة تصميم العلم على مداخل الجناح، كما ان الشاشات اللولبية والإضاءة المتميزة أضفت على الجناح عنصر الإبهار الذي يخدم هدف الجناح بتعريف الزوار بجهود الكويت في الحفاظ على الطبيعة باستخدام الوسائل التكنولوجية.



بدوره، قال فادي خليل ان جناح الكويت مقارنة بالأجنحة الأخرى يعتبر من الأقوى كونه يتحدث عن تفاصيل وتقنيات متعلقة بالبستنة والتنمية المستدامة، لافتا إلى نقل تجارب تدوير المياه والتقنيات الحديثة في هذا الشأن جعل من الجناح جاذبا للمهتمين.



وأوضح ان فريق العمل المتخصص باستقبال الزوار مهتم جدا بإيصال المعلومة للزائر، حيث يقومون بتعريف الزوار على أهمية ما تقوم به بلادهم، كما انهم يحاولون إيصال الأفكار الى الأطفال بأسلوب مناسب.

الهدف من مشاركة الكويت بـ«الإكسبو»

تهدف المشاركة إلى تسليط الضوء على جهود الجهات المختلفة بالكويت في مكافحة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي ونشر الوعي البيئي والوصول إلى الاستدامة البيئية وذلك عن طريق رفع مستوى الوعي حول التحديات والحلول المحتملة بالتصحر وتعزيز الممارسات المستدامة لمكافحة هذه المشكلة. كما يهدف إلى إبراز جهات الدولة المختلفة في إعادة تأهيل التربة والتخضير وإبراز جهود الدولة في وضع القوانين والتشريعات ونشر الوعي البيئي وإبراز الأبحاث العلمية والابتكارات المختلفة التي تسهم في مكافحة التصحر والاستدامة البيئية وتوعية الجمهور والزوار بجهود الدولة في مجال التخضير والاستدامة البيئية ومكافحة التصحر، وذلك عبر تنظيم أنشطة ومحاضرات وفعاليات للزوار تصب في موضوع الإكسبو وتسهم في نشر الوعي بجهود الدولة في مكافحة التصحر والحفاظ على البيئة والسعي نحو الاستدامة.

الكندري: ردود فعل المسؤولين والزوار على جناح الكويت تثلج الصدر



أكدت المفوض العام لجناح الكويت في إكسبو الدوحة م.سميرة الكندري ان ما أبداه الحضور والزوار إلى الجناح خلال فترة تواجدها في الدوحة سواء من الشخصيات العامة والمسؤولين او الرواد يثلج الصدر، لافتة الى انه على قدر الجهود التي بذلت لإخراج صورة الكويت بالصورة التي تليق بها وبوقت قياسي.



ولفتت إلى ان البرامج المخصصة للاكسبو والتي ستستمر لمدة 6 أشهر ستعكس عمل الكويت الجاد في سبيل بيئة صحية ومساعيها في زيادة حجم المحميات الطبيعية البرية والبحرية وكذلك ستعكس جهود ومشاريع جميع الجهات المعنية والموجودة على أرض الواقع والتي تهدف الى بيئة سليمة وصحية وخضراء مستدامة.

مدير الغابات في البوسنة: جهود الكويت في التخضير تظهر جلية من خلال جناحها

تميز جناح الكويت جعله مقصدا لعدد من ممثلي الدول المشاركة في الاكسبو ومسؤولي الأجنحة فيها، حيث شهد توافد عدد من مديري ومفوضي الأجنحة الأخرى للاطلاع على ما تقدمه الكويت من محتوى لتجسيد جهودها نحو بيئة أفضل.



ومن بين الزوار خلال تواجد «الأنباء» في الجولة كان مدير عام الغابات في البوسنة والهرسك فلدان هايتس الذي عبر عن إعجابه الشديد بما تقدمه الكويت في جناحها والذي يعكس ما تقوم به على أرض الواقع، لافتا إلى ان البوسنة والهرسك من الدول الخضراء التي يوجد لديها الكثير من الأشجار والغابات ولكنها طبيعية دون تدخل البشر في مقابل ان الكويت كونها دولة صحراوية فإنها تبذل الجهود الكبيرة في التخضير وإيجاد المحميات الخضراء وتستثمر الأموال والجهود لكي تكون مساندة للبيئة وهذا الأمر غاية في الأهمية وكذلك يرفع من شأن الكويت كدولة مهتمة بالشأن البيئي ومكافحة التصحر.



ودعا المعنيين في الكويت لزيارة البوسنة والهرسك للاطلاع على البيئة هناك، لافتا الى ان بلاده تنتج العديد من الشتلات والنباتات التي يمكن ان تساهم في مسيرة التخضير في الكويت.

محتويات جناح الكويت

٭ المتحف الأسطواني: ويستعرض هذا المتحف المحميات والحياة الفطرية لدى الكويت مع شرح مبسط للزوار من قبل متخصصين في هذا الشأن



ويتميز الجناح بالمنطقة التفاعلية للزراعة وورش العمل الخارجية المخصصة للأطفال والتي تهدف إلى توعية جيل الشباب بأهمية الحفاظ على البيئة



٭ منطقة الزراعة والنمو: يتم في هذه المنطقة زراعة مختلف النباتات لتكون تجربة نمو تفاعلية يشاهدها الزوار خلال فترة 6 أشهر وتختلف النباتات التي ستتم زراعتها باختلاف المواسم



٭ تم نقل تجربة الكويت بإعادة تأهيل التربة عن طريق تصميم واحة الكويت بشكل مصغر في جناح دولة الكويت لإتاحة الفرصة لزوار لتجربة زيارة الواحة من خلال الجناح والتفاعل معها



٭ منطقة العرض والجلوس الخارجية: تم استيحاء تصميم المظلة من أبراج المياه بدولة الكويت



٭ تطبيق أطلس المحميات الطبيعية: يقوم الأطلس بعرض المحميات الطبيعية الموجودة بالكويت التي تمثل 11.64% من مساحة الكويت الكلية ومن خلال هذا التطبيق يمكن التعرف على بعض نباتات والطيور الموجودة في محميات مختارة بدولة الكويت المختلفة بتجربة تفاعلية.