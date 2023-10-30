كشفت شركة Ooredoo الكويت، عن أحدث حلولها المبتكرة لعملائها في قطاع الأعمال، وذلك من خلال التفعيل الناجح لتقنية إنترنت الأشياء ضيق النطاق (NB-IoT) في شبكة Ooredoo.



وتعكس هذه الخطوة بقوة دور الشركة الريادي في اعتماد أحدث التكنولوجيا الحديثة ورفع المعايير إلى مستويات استثنائية في مجال الاتصالات والخدمات المبتكرة.



وتعد هذه الخطوة إضافة مهمة إلى محفظة Ooredoo المتنوعة من حلول الاتصال في إنترنت الأشياء. وباستخدام هذه المحفظة الواسعة المتاحة لهم، سيكون لدى عملاء الشركة القدرة على استغلال إمكانات تقنية NB-IoT في كثير من المجالات.



وتم تصميم هذه التقنية الحديثة بغرض تعزيز وتمكين إنترنت الأشياء (IoT)، حيث تتميز بقدرتها على توفير اتصال فاعل من حيث التكلفة واستهلاك منخفض للطاقة. وهذا ما يمكن استخدامها بسهولة في مجموعة متنوعة من الأجهزة والتطبيقات، وتعد هذه الخطوة البارزة مفيدة لعملاء Ooredoo، كما تشكل أيضا مكسبا للعديد من الصناعات والقطاعات المختلفة، وتسهم في تعزيز البيئة بشكل عام وتمنح الجماعة المحلية ميزة إضافية.



وبفضل تقنية NB-IoT، يمكن لعملاء Ooredoo الاستفادة من اتصال أقوى وأكثر أمانا لأجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بهم، سواء كان ذلك في منازلهم الذكية، على أجهزتهم الشخصية، أو في مجال مراقبة الأصول، تضمن Ooredoo بقاء أجهزة إنترنت الأشياء على اتصال حتى في أصعب البيئات، وبالإضافة إلى ذلك، تضع الشركة الأمان وخصوصية بيانات عملائها في أعلى أولوياتها، حيث توفر تقنية NB-IoT ميزات أمان مدمجة تمنح عملاءها الراحة التي يستحقونها.



وتم تصميم هذه التقنية الرائدة مع مراعاة وجود نطاق واسع للتغطية، مما يضمن الاتصال الموثوق لأجهزة الإنترنت من الأشياء في بيئات داخلية صعبة، سواء كانت هذه البيئات قبوا أو طوابق سفلية أو مباني حضرية مصنوعة من الخرسانة أو مرافق صناعية نائية، فإن هذه التقنية تقدم تغطية فائقة، وبفضل هذه الإمكانية، يمكن استخدامها في تطبيقات متعددة بما في ذلك المنازل الذكية ومراقبة الأصول والأتمتة الصناعية، مما يعني أنها توفر خدمة موثوقة ونقل بيانات ثابتا بغض النظر عن مكان تواجد الأجهزة.



وفي ضوء ذلك صرح مدير إدارة تخطيط وتصميم الشبكات في قطاع التكنولوجيا في Ooredoo الكويت، عيسى حيدر قائلا: انطلاقا من مكانتنا الريادية في مجال التمكين الرقمي لقطاع للشركات في الكويت، تفخر Ooredoo بأن تكون الشبكة المتصدرة في مجال تكنولوجيا إنترنت الأشياء. هذا الإنجاز يمثل معيارا رائعا للاتصال والابتكار، ونحن متحمسون لتقديم المزايا الاستثنائية لعملائنا الكرام في مجال إنترنت الأشياء. إن ثباتها القوي، وتغطيتها الداخلية العميقة، وكفاءتها العالية من ناحية استهلاك الطاقة، ستقوم خدمة إنترنت الأشياء ضيق النطاق (NB-IoT) من Ooredoo بإحداث تغيير جذري في تطبيقات هذا المجال وعملياته، إن التزامنا بالاتصال والاستدامة يعطينا دافعا قويا ومهما لخلق مستقبل أكثر إشراقا للكويت.