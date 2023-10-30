تزايدت الضغوط العربية والدولية لوقف الحرب الاسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة مع ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين الى اكثر من 8 آلاف قتيل، حيث ناقش صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الايراني حسين أمير عبداللهيان تطورات الاوضاع في قطاع غزة ومحيطها.



وقالت وكالة الانباء السعودية (واس): ناقش الوزيران خلال اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية.



وبحسب «واس»، ثمن وزير الخارجية السعودي في اتصال هاتفي بنظيرته الفرنسية كاترين كولونا، تأييد بلادها لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضية، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر، مع الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.



كما بحثا خلال الاتصال، تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية تمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية لقطاع غزة، بالإضافة إلى مناقشة أهمية دعم الحلول السياسية لإنهاء الأزمة وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.



إلى ذلك، ذكرت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبرا في مكالمة هاتفية امس عن قلقهما فيما يتعلق بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.



وقال متحدث باسم سوناك في بيان «شدد الزعيمان على أهمية إيصال الدعم الإنساني العاجل إلى غزة. واتفقا على العمل معا في الجهود الرامية إلى إيصال الغذاء والوقود والمياه والأدوية الضرورية لمن يحتاجون إليها وإخراج الرعايا الأجانب». وأضاف «عبر (الزعيمان) عن قلقهما المشترك إزاء خطر التصعيد في المنطقة الأوسع، ولاسيما في الضفة الغربية». في الاثناء، حثت الولايات المتحدة امس إسرائيل على «التمييز» في عملياتها العسكرية بين حماس والمدنيين الفلسطينيين. وصرح مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جايك سوليفان لشبكة «سي إن إن»: «ما نعتقده هو أنه في كل ساعة وكل يوم من هذه العملية العسكرية، يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ كل التدابير الممكنة المتوافرة لديها للتمييز بين حماس ـ الذين يشكلون أهدافا عسكرية مشروعة ـ والمدنيين الذين ليسوا كذلك». ودعا سوليفان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى «كبح جماح» عنف المستوطنين اليهود المتطرفين ضد الأبرياء في الضفة الغربية.



بدوره، قال وزير الخارجية إلايراني حسين أمير عبداللهيان ان المزاعم عن صلة طهران بهجوم حماس بلا أساس، مؤكدا ان بلاده لا تريد اتساع رقعة الحرب.



من جهته، دعا بابا الفاتيكان فرنسيس إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجدد دعوته لإطلاق سراح الأشخاص الذين تحتجزهم حماس في غزة.



وقال في القداس الأسبوعي في ساحة القديس بطرس «لا ينبغي لأحد أن يتخلى عن إمكانية وقف الأسلحة»، وأضاف «وقف إطلاق النار.. نقول وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار. أيها الإخوة والأخوات، توقفوا! الحرب دائما هزيمة، دائما».