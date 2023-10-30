كشفت الصور والتسجيلات الواردة من قطاع غزة المعزول عن العالم مع العودة الخجولة للاتصالات، حجم الدمار عقب يومين من اعلان الجيش الاسرائيلي توسيع عملياته البرية المصحوبة بأعنف قصف جوي ـ بحري ـ بري اوقع أكثر من 10 آلاف بين قتيل ومفقود، فضلا عن أكثر من 20 ألف مصاب.



وقد كثف الجيش الإسرائيلي غاراته وقصفه لغزة، وأعلن زيادة عديد قواته ومدى عملياته داخلها، فيما أعلنت كتائب «القسام» التابعة لحماس أن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع القوات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب غزة.



وذكرت أن عناصرها نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز الجيش الاسرائيلي، قرب معبر إيريز، وخاضوا اشتباكات ودمروا آليات عسكرية.



وأكدت اصابة دبابتين إسرائيليتن واندلاع النار فيهما. من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن القوات الإسرائيلية المنتشرة في شمال قطاع غزة تعرضت لهجوم من مقاتلين فلسطينيين خرجوا من نفق وخاضت اشتباكا معها قرب معبر ايرز.



جاء ذلك فيما تواصلت صواريخ الفصائل الفلسطينية بالانهمار على المستوطنات وتواصل دوي صفارات الانذار في معظم مستوطنات غلاف غزة وحتى صلت تل ابيب.



إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في القطاع «ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 8005 بينهم 3342 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا». وقالت انها تلقت بلاغات عن أكثر من 1800 شخص من المفقودين او العالقين تحت الانقاض.



ومن بين القتلى أكثر من ألفي طالب و70 من الكادر التعليمي، ناهيك عن تضرر 200 مدرسة، بحسب ما اعلنت وزارة التربية.



كما حذرت وزارة الصحة في غزة «من انتشار متسارع للأوبئة بين النازحين بسبب شح المياه وقلة النظافة الشخصية».



بدوره، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي ذكرت أن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقى تحذيرات من الاحتلال بإخلاء مستشفى القدس على الفور. وكتب على منصة «اكس»: «نشدد على أنه من المستحيل إخلاء مستشفيات مليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر». وجدد غيبريسوس الدعوة لـ«وقف إطلاق نار فوري لأسباب إنسانية وحماية المرافق الصحية».



أما الأمم المتحدة فقد حذرت من انهيار «النظام العام» في قطاع غزة بعد نهب عدد من مراكزها ومع بطء دخول المساعدات الإنسانية.



وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن «آلاف الأشخاص اقتحموا عدة مستودعات ومراكز توزيع للأونروا في وسط قطاع غزة وجنوبه» معتبرة أن «ذلك مؤشر مقلق بأن النظام العام بدأ ينهار». من جهته، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بسرعة، داعيا مجددا إلى وقف إطلاق نار لوضع حد لـ«كابوس» إراقة الدماء. وقال غوتيريش خلال زيارة إلى العاصمة النيبالية كاتماندو «الوضع في غزة يزداد يأسا ساعة بعد ساعة» مبديا أسفه لـ«تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية بدل إعلان هدنة إنسانية مدعومة من الأسرة الدولية في ظل حاجة ماسة إليها».



إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس زيادة عديد قواته ومدى عملياته داخل قطاع غزة، حيث ينفذ منذ الجمعة عمليات توغل بمشاركة جنود ومدرعات.



وفي هذا السياق، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلا عن مسؤولين أميركيين، إن إسرائيل علقت خططها لشن عملية برية واسعة في غزة واستبدلتها بعمليات برية محدودة، عملا بمقترحات أميركية. ويقول المسؤولون الأميركيون إن العوامل الأخرى التي أثرت على الأرجح على المخطط الحربي الإسرائيلي هو مدى التأثير على مفاوضات تبادل الرهائن وحقيقة الانقسامات السائدة بين القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين حول كيفية الغزو ومتى وحتى ما إذا كان سيتم الغزو أم لا.



ومن دلالات هذا الانقسام، داخــل مؤسســة الحكم الاسرائيلية، وبعد انتقاده قادة أجهزة المخابرات قائلا إنهم لم يحذروه قط من أن «حماس» تخطط لهجوم واسع النطاق في السابع من أكتوبر، تراجع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو لاحقا عن تعليقاته واعتذر.



وتسببت تلك التعليقات، في لغط سياسي وخلاف داخل حكومة الحرب التي يترأسها نتنياهو الذي أثار غضب الرأي العام لعدم تحمله المسؤولية عن الإخفاقات المخابراتية والعملياتية المتعلقة بهجوم حماس على جنوب إسرائيل.



وكان نتنياهو قد ذكر في منشور على منصة «اكس» حذفه لاحقا، أنه «لم يحدث في أي وقت وفي أي مرحلة توجيه تحذير لرئيس الوزراء، نوايا حماس الحربية. على العكس من ذلك، قدر جميع المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم رئيس مخابرات الجيش ورئيس الشاباك، أن حماس كانت مترددة ومهتمة بالتسوية».



وفي منشور ثان أيضا بعد نحو 10 ساعات، كتب نتنياهو «كنت مخطئا»، مضيفا أن تصريحاته «ما كان ينبغي الإدلاء بها وأنا أعتذر عن ذلك». وتابع قائلا «أدعم بشكل كامل جميع رؤساء الأذرع الأمنية».



وسرعان ما استهجن الحلفاء الحاليين والسابقين التصريحات الأولى لنتنياهو لاسيما بيني غانتس وزير الدفاع السابق والعضو حاليا في حكومة الحرب.



وقال غانتس في منشور على منصة إكس، «عندما نكون في حالة حرب، يجب على القيادة أن تظهر المسؤولية، وتقرر القيام بالأشياء الصحيحة وتعزيز القوات بطريقة تمكنها من تنفيذ ما نطلبه منها».



وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، إن نتنياهو «تجاوز الخط الأحمر». وأضاف ان «محاولات التهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على المؤسسة الأمنية تضعف جيش الدفاع الإسرائيلي بينما يقاتل أعداء إسرائيل» على حد



قوله.



وقال يوسي كوهين، الذي ترأس جهاز الموساد في حكومات نتنياهو السابقة لراديو إسرائيل: «أنت تتحمل المسؤولية من بداية عملك، وليس من منتصفه».