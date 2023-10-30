أبدى متنافسون لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية في 2024، لاسيما المرشح الأوفر حظا دونالد ترامب، دعمهم الراسخ لإسرائيل في القضاء على مسلحي حركة (حماس) خلال «تجمع المتبرعين» الذي نظمه الائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس.



وبالتزامن، اعلن نائب الرئيس السابق مايك بنس إنهاء حملته الرئاسية التي تعاني من ضائقة مالية، ولم يعان تأييده أيا من المرشحين الآخرين.



ويعتبر دعم إسرائيل سمة مميزة لسياسة الحزب الجمهوري الأميركي، ورغم ذلك فإن نحو 1500 من المتبرعين في لاس فيغاس كانوا يتطلعون إلى تعبيرات بالالتزام أكثر حسما في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بسبب هجماتها على غزة وقصفها للمدنيين العزل.



وخلال التجمع، قال مات بروكس، الرئيس التنفيذي للائتلاف اليهودي الجمهوري ومقره واشنطن، لوكالة رويترز في مقابلة «في عام 2020، جمعنا وأنفقنا ما يزيد عن عشرة ملايين دولار لمساعدة دونالد ترامب في الحصول على أكبر حصة من الأصوات اليهودية في التاريخ، ونحن نخطط لفعل الشيء نفسه، إن لم يكن أكثر، مع مرشحنا للمضي قدما».



ونوه بروكس إلى إن متبرعي الائتلاف أنفقوا بشكل منفصل ما بين 50 إلى 60 مليون دولار على الدورة الانتخابية لعام 2020.



من جانبه، قال ترامب وسط هتافات حاشدة «الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل بنسبة 100% دون تردد أو شروط أو أي اعتذار. لن نعتذر»، مضيفا بعد ذلك أنه سيفرض عقوبات على إيران ويكبح الاحتجاجات الداعمة لفلسطين في الجامعات الأمريكية.



واضاف الرئيس الاميركي السابق «إذا أهدرتم قطرة دماء أميركية، فسنريق جالونا من دمائكم». ويعد ترامب الذي يدعمه صغار الممولين هو المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الداخلية التي تبدأ في ولاية أيوا في 15 يناير 2024.



وانتقدت المرشحة نيكي هيلي، حاكمة ولاية ساوث كارولاينا السابقة والتي خاضت حملتها الانتخابية باعتبارها من الصقور في السياسة الخارجية، الاتجاه الانعزالي في الحزب الجمهوري. وأشارت إلى «الدعم الباهت لأوكرانيا من البعض خلال حربها مع روسيا».



وقالت هيلي التي تتنافس مع حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس لتكون البديل الرئيسي لترامب «تذكروا كلماتي: أولئك الذين سيتخلون عن أوكرانيا اليوم هم عرضة لخطر التخلي عن إسرائيل غدا».



كما صعدت هيلي بشكل ملحوظ من انتقاداتها لترامب الذي عملت في عهده سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وقالت «نعلم جميعا ما فعله ترامب في الماضي. والسؤال هو: ماذا سيفعل في المستقبل؟. لا يمكن أن نتحمل أربع سنوات من الفوضى والثأر والدراما».



من جهته، لم يستهدف ديسانتيس بشكل مباشر ترامب لكنه تعهد أيضا بدعم إسرائيل، وقال إن «إسرائيل تقدر الحياة، وحماس تقدس الموت».



وبينما يعارض كثير من المتبرعين الجمهوريين ترامب ويبحثون عن بديل له، يواجه ديسانتيس وهيلي صعوبة في إقناعهم بتمويلهما.