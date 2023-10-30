أصبح استهداف القواعد العسكرية الأميركية في سورية شبه يومي، مع تصاعد التوتر في الأراضي المحتلة. وتعرضت قواعد أميركية في محافظتي الحسكة ودير الزور للقصف أمس، بعد يوم من تعرض قاعدة اخرى للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في منطقة التنف لاستهداف مماثل.



وأفادت وسائل إعلام محلية بتعرض القاعدة العسكرية الأميركية في حقل «العمر» النفطي شرقي سورية لهجوم بقذائف صاروخية. وقالت شبكة أخبار «الخابور» المحلية ان دوي انفجارات سمع في محيط القاعدة الأميركية داخل حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.



ونقل موقع «أثر»، المقرب من السلطة في دمشق نقلا عن مصدر ميداني، انه تم استهداف قاعدة التحالف بمدينة الشدادي بقذيفة صاروخية، وتلا الانفجار إطلاق صفارات الإنذار، كما شهدت أجواء المنطقة تحليقا لطائرات مسيرة تابعة للقوات الأميركية عملت لتمشيط المنطقة، ولا معلومات حتى الآن عن حجم الخسائر جراء الاستهداف.



وتبنت جماعة اطلقت على نفسها اسم «المقاومة الإسلامية في العراق» استهداف قاعدة الشدادي الأميركية. وقالت في بيان أمس إنها استهدفت القاعدة بطائرتين مسيرتين «أصابت أهدافها بشكل مباشر» وكانت تبنت استهدافا مماثلا للهجوم على التنف امس الأول.



وتعد القاعدة الأميركية في مدينة الشدادي من أكبر القواعد في منطقة شرقي سورية وأنشئت في فبراير 2017، لتقديم الدعم لقوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي يهيمن عليها الأكراد ودعم قواتها في ريف دير الزور الشرقي، وتحديدا في حقل غاز كونيكو وحقل العمر، وتشكل عمقا استراتيجيا للقوات الأميركية الموجودة في قاعدة عين الأسد في العراق، بوصفها قريبة من حقول النفط التابعة لمديرية حقول الجبسة التي تضم أكبر حقول النفط والغاز في المنطقة.



وتوجد في القاعدة قوات أميركية وفرنسية وبريطانية وتتموضع جنوبي المدينة السكنية في الجبسة غربي مدينة الشدادي معزولة بساتر ترابي عن قرية تل الشدادي يصل طوله إلى 800 متر، وتوجد مرابض للحوامات، إذ توجد في القاعدة أربع حوامات وجودا دائما، كما تم توسيع مهبط لطائرات الشحن بطول 6 كلم وانطلقت الأسبوع الفائت من المهبط نفسه أول طائرة حربية، كما يضم مجموعة من الهنغارات جانب المهبط وساحة لتجميع الشاحنات والآليات الجديدة القادمة من شمالي العراق، إضافة إلى حقل رمي وتدريب.