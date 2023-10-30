بيروت - عمر حبنجر ووكالات



بموازاة القصف الإجرامي والهمجي لقطاع غزة، أمس، وسعت إسرائيل دائرة قصفها المدفعي والصاروخي في جنوب لبنان بما يتجاوز الخمسة كيلومترات، زيادة على المساحة الملحوظة في قواعد الاشتباك، المتفاهم عليها بين «حزب الله» وإسرائيل عام 2006 ومداها 2 كلم من الخط الحدودي الأزرق.



وعلى وقع القصف الإسرائيلي المكثف، استهل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من الدوحة، جولة عربية له تعزيزا لموقف لبنان، وتجنيبه أهوال الحرب.



وقالت وكالة الأنباء القطرية «قنا» إن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، استقبل ميقاتي في مكتبه بالديوان الأميري.



وأضافت انه جرى خلال المقابلة التي حضرها الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمنطقة، إضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها.



أما في الداخل اللبناني فقد وصل الاستنفار السياسي لأعلى درجاته، حيث أعلن ميقاتي وضع خطة طوارئ. وتحدثت صحيفة «الديار» عن اتصالات بين ميقاتي و«حزب الله»، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث تقرر إعطاء الحكومة اللبنانية هامشا للتحرك على المستويات الداخلية والخارجية، بعد إلحاح بعض السفارات على رعاياها بمغادرة لبنان، الأمر الذي أشاع جوا من القلق العام.



ودعت سفارة الكويت لدى لبنان كل المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في لبنان للتواصل معها وتسجيل بياناتهم على هاتف السفارة رقم 0096171171441.



وقالت السفارة في بيان لها ان هذه الإجراء جاء استنادا إلى بيان وزارة الخارجية الصادر في 17 الجاري، والذي حث المواطنين الراغبين بزيارة لبنان على تأجيل سفرهم خلال هذه الفترة، كما دعا المواطنين الموجودين في لبنان إلى العودة الطوعية إذا لم تكن هناك حاجة ملحة لبقائهم في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة.



وركز الاستنفار على النازحين السوريين، حيث يقوم «حزب الله» بالتعاون مع بلديات الجنوب شمال الليطاني وجنوبه بإجراءات أمنية مشددة جدا لإخراجهم من المنطقة وتقييد حركتهم.



ونقل موقع «لبنان 24» عن مصادر، أغفل هويتها، ان الإجراءات أكثر تشددا في القرى الحدودية، اذ يبدو أن هناك توجها لإفراغ هذه البلدات من النازحين السوريين بشكل شبه كامل بسبب الأوضاع الأمنية وضرورة ضبط حركتهم.



وتعتبر المصادر أن باقي البلدات ستعمد الى ترحيل جميع السوريين غير النظاميين خلال مهلة قصيرة، كما سيتم منع السوريين من التجول خلال ساعات الليل بشكل نهائي ودائم.



في هذه الأثناء، نظمت «الجماعة الإسلامية في لبنان» ومعها حركة «حماس» تظاهرة حاشدة أمام مسجد محمد الأمين في ساحة الشهداء (وسط بيروت)، ورفع المتظاهرون شعارات الدعم لحماس ولأهالي غزة، الى جانب مجسم لصاروخ القسام. ومن الشعارات التي رفعت: «طوفان الأقصى زلزل الكيان الإسرائيلي وهذه فرصتنا لإزالته»، «الاحتلال أصل المشكلة والحل بزواله».



وبالعودة إلى التصعيد الإسرائيلي، فالملاحظ، عدا عن استخدامه القصف المدفعي والصاروخي والقنابل الفوسفورية والحارقة، ان أهدافه وصلت إلى عمق 7 كيلومترات من خط الحدود لأول مرة، ووصلت غارات المسيرات الإسرائيلية الى جبل صافي، شمالي الليطاني والخارج عن نطاق مفاعيل القرار الدولي 1701. وأصابت إحداها مقر القوات الدولية «اليونيفيل» في الناقورة. وبعد ساعات أعلنت اليونيفيل إصابة أحد عناصرها بجروح في قصف أمس الأول، وأعلن المتحدث باسم يونيفيل أندريا تيننتي المتحدث باسم اليونيفيل أن «أحد جنود حفظ السلام أصيب بجروح طفيفة» قرب قرية حولا الحدودية في جنوب لبنان.



ميدانيا، قال حزب الله في بيان له: هاجمنا المواقع الصهيونية في مزارع شبعا المحتلة وهي الرادار ورويسات العلم والسماقة وزبدين ورمثا بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات دقيقة ومباشرة.