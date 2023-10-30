

طرق مكافحة التعب غير المبرر

يشير الأطباء إلى أن أسباب الشعور بالتعب المزمن عديدة. فمثلا يمكن أن يظهر هذا الشعور بعد الشفاء من مرض مثل الإنفلونزا أو «كوفيد-19»، حيث لا يزال الجسم ضعيفا ولم يستعد قواه بصورة كاملة.

ووفقا لهم، قد يتطلب الأمر إجراء تعديل في النظام الغذائي المتبع، لأن الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالتعب أيضا.

والسبب الآخر للشعور بالتعب بين الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، هو انخفاض مستوى الإنزيم المساعد Q-10. لأن الوظيفة الأساسية لهذا الإنزيم هي تزويد الخلايا بالطاقة اللازمة.

وينصح الخبراء من أجل تحسين الحالة الصحية بتناول أدوية القلب مع أدوية تحتوي على إنزيم Q-10. المهم تناول هذا الإنزيم مع أطعمة دهنية ليسهل امتصاصه. وإذا كان الشخص يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية ويتبع حمية غذائية خاصة قليلة الدسم، عليه تناول إنزيم Q-10 بالحالة السائلة التي لا تتطلب تناول أطعمة دهنية معها.

المصدر: «فيستي. رو»