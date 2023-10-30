دمشق - هدى العبود



قال الممثل السوري تيم حسن عن حبه لزوجته الإعلامية وفاء الكيلاني: «إن زوجتي هي سند حقيقي وكل مشوار الحياة والنجاحات ما ممكن تعمر من دون الشريك الصحيح والاحتواء الصحيح والحب الحقيقي».



وتابع تيم: «زواجي من وفاء صار على سرعة دقات القلب، وتزوجنا والله يخلينا لبعض، ومشان مقابلتي معها عام 2014 هي صح مزحت معي على الهواء مباشرة وطلبت ايدي للزواج بس صار بعدين الموضوع جد وتزوجنا»، مؤكدا انه يأخذ رأيها في غالبية أعماله الدرامية، وأردف: «وفاء صاحبة رأي وناقدة فنية بامتياز وعندها تراكم من المشاهدات السينمائية والتلفزيونية، وبصراحة أنا تفاجأت فيه».



وحصل تيم حسن على العديد من الجوائز منها جائزة الإبداع الذهبية في مهرجان القاهرة للإعلام عن دوره في مسلسل «الملك فاروق»، وحصل ثلاث مرات على جائزة «أفضل ممثل عربي» من مهرجان الموريكس دور في أعوام 2015 و2016 و2017 عن أدواره في المسلسلات «تشيللو، نص يوم، الهيبة» على التوالي.