توقفت الفنانة حنان مطاوع، أمام الهدف الأساسي من عرض مسلسلها «صوت وصورة»، مؤكدة أن العمل دق ناقوس خطر لتنبيه الجميع من أضرار التكنولوجيا المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي، ودورها في تزييف الحقائق وإلهاء المجتمع.



وأضافت حنان، في مقابلة مع برنامج «مساء الإمارات» المذاع على قناة «الظفرة»: المسلسل يناقش قصة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي أصبح موضوع الساعة وأن التكنولوجيا من الممكن أن تكون مصدر إلهاء وتزييف للحقائق، مكملة: العمل كانت فيه عناصر جذب كثيرة، «الحدوتة» جديدة وموضوع الساعة، «التكنولوجيا على قد ما قربت البشرية على قد ما بعدتها وبتلهينا وممكن تزيف الحقائق، وأعتقد محدش قدمها قبل كده، فسعيدة جدا إننا نقدمها».



وأردفت: «إحنا لسه مخلصناش المسلسل تصوير، ومضغوطة جدا مش قادرة أفكر في رمضان، في كذا عرض بس مش قادرة أخد أي قرار، بس عندي فيلم سينما، لسه ممضيناش بس أتمنى يتعمل، السينما وحشتني».



وتقدم حنان خلال أحداث مسلسل «صوت وصورة» دور «رضوى» التي تتعرض للتحرش على يد طبيب أسنان شهير كانت تعمل في عيادته، فتقرر الإبلاغ عنه، لكن البلاغ لا يتم التحقيق فيه لعدم وجود أدلة، ويقود الطبيب حملة ضدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي النهاية يقتل الطبيب فتتهم بقتله، ويشارك في البطولة: نجلاء بدر، مراد مكرم، ولاء الشريف، وآخرون، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد عبدالتواب.