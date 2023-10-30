عادت الفنانة هنا الزاهد لاستئناف تصوير مسلسلها «إقامة جبرية»، المقرر عرضه ضمن الموسم الشتوي، عبر إحدى المنصات الرقمية المشفرة، وتتخلى فيه عن الطابع الكوميدي الرومانسي الذي ميز أدوارها في كل الأعمال السابقة.



والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي، من بطولة: هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.



وتقدم الزاهد تجربة جديدة عليها في مسيرتها الفنية في «إقامة جبرية»، حيث تجسد فيه، بحسب موقع «سيدتي.نت»، شخصية فتاة تعمل صيدلانية وتعاني من عقدة نفسية في التعامل مع الرجال، ويظهر محمد الشرنوبي ضمن أحداث العمل بشخصية بطل العالم في السباحة، وتقدم صابرين دور والدته وتعمل طبيبة نفسية، تلجأ إليها هنا من أجل تلقي العلاج، أما ثراء جبيل فتجسد شخصية صاحبة مركز لتربية الكلاب وصديقة الزاهد المقربة.



وفي نفس الوقت، تواصل هنا الزاهد تصوير فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» مع هشام ماجد، والذي تم استئنافه هذا الأسبوع بعد فترة من التوقف، والعمل تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي، وبطولة: هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.