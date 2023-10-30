أقلعت صباح امس الطائرة الإغاثية السادسة التابعة للقوة الجوية ضمن الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مدينة العريش المصرية تمهيدا لإيصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية وسيارتا إسعاف وجرافة و80 جهازا للطاقة الشمسية. وجاءت هذه المبادرة من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والإغاثية والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والدفاع انطلاقا من موقف الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة الأشقاء في غزة. يأتي ذلك بأوامر سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتعليمات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



ويمضي الجسر الجوي الكويتي في تسيير الطائرات الإغاثية بشكل متواصل ويومي بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.