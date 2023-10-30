بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله سمو الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية السابق لي كه تشيانغ، راجيا سموه لأسرته وذويه جميل الصبر.



من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس رجب طيب



أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه للرئيس أردوغان موفور الصحة والعافية وللجمهورية التركية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.