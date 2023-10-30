بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تعزية إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى سمو الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة.



كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حفظه الله، ببرقية تعزية إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية السابق لي كه تشيانغ.



من جهة أخرى، بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.