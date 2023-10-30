عبدالعزيز الفضلي



شدد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع على ضرورة تفعيل نظام الميزانية الآلي، وذلك لضمان دقة وصحة بيانات المشغول الفعلي في نظام الميزانية حتى يتسنى لمكتب الوزير الاطلاع والمتابعة.



وقال الوزير المانع في كتاب وجهه لوكيل «التربية» وتلقت «الأنباء» نسخة منه «نظرا للتوجه الحالي لوزارة التربية إلى التحول الرقمي بتقديم الخدمات الإلكترونية لتخفيف أعداد المراجعين لقطاع الوزارة، وتفعيل نظام الميزانية لحساب المشغول الفعلي آليا لأعضاء الهيئة التعليمية في المدارس بناء على بيانات نظام سجل المعلم، يرجى الايعاز للجهات المعنية في قطاع التعليم العام، إدارة التنسيق ـ مراقبات المراحل في المناطق التعليمية ـ المدارس ـ القطاع الإداري قسم انهاء الخدمة ـ إدارة الموارد البشرية، بإدخال واستكمال جميع الاجراءات المذكورة في الكتاب في كل جهة أولا بأول في نظام سجل المعلم».