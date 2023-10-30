استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد. واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد. إلى ذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى سمو الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويدخلها فسيح جناته. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية السابق لي كه تشيانغ، متمنيا سموه لأسرة الفقيد وذويه جميل الصبر. من جهة أخرى، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا للرئيس التركي دوام الصحة والعافية.