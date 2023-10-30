عاطف رمضان



تشارك المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الأسبوع الإسكاني الخليجي الأول بسلطنة عُمان والذي يأتي تزامنا مع مجموعة فعاليات «أكتوبر العمران» خلال الفترة بين 29 و31 أكتوبر الجاري.



وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة أصدر قرارا بتشكيل وفد الكويت برئاسة مدير عام المؤسسة بالتكليف م.راشد العنزي ونائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم م.ناصر خريبط ونائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات أمينة العوضي للمشاركة في فعاليات الاجتماع 21 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون في سلطنة عُمان. وأضافت: سيقوم الوفد باستعراض التجربة الكويتية في توفير الرعاية السكنية والخدمات الالكترونية والتحول الرقمي فيها من خلال تطبيق سهل الحكومي وخدمات chatbot.