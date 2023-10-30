وافقت لجنة دراسة وتحديث مواقع التخييم لموسم 2023/2024 في مواقع التخييم التي حددتها البلدية في المنطقتين الشمالية والجنوبية على تخصيص 12 موقعا لفروع الجمعيات التعاونية.



وقالت اللجنة التي ترأسها فيصل العتيبي ان المواقع موزعة على 7 أفرع في مواقع المخيمات المسموح بها بمنطقة الشمال لسوق مركزي لتوفير مستلزمات البر والمواد الغذائية و5 أفرع في مواقع التخييم المسموح بها بمنطقة الجنوب.



وأشارت الى انه ستتم دعوة ممثلي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لحضور اجتماع يوم الأربعاء بالدور الخامس قاعة الاجتماعات بمبنى مدير عام البلدية لتقديم طلبات تحديد مواقع الفروع التي ستخصص للجمعيات المشاركة تمهيدا لإجراء عملية القرعة.