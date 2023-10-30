بداح العنزي



أكد مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس ان عدد جسور المشاة المكيفة يبلغ 14 جسرا.



وقال م.الدبوس في رده على السؤال المقدم من عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر، بشأن جسور المشاة المغلقة، نفيدكم بالدراسات الميدانية التي قامت بها البلدية والتي كانت سببا وراء تخطيط وإنشاء هذه الجسور فإنه يتم وضع جسور المشاة على الطرق الرئيسية والطرق السريعة لتسهيل وتنظيم حركة عبور المشاة والحفاظ على سلامة المشاة، لذا فإن الجسور القائمة تمت دراسة أماكن تواجدها بناء على عدة عوامل، وهي كالتالي: أن تكون جسور المشاة رابطة بين منطقة ذات طابع استثماري أو تجاري أو صناعي وأن تكون بالقرب من محطات انتظار الباصات لتسهيل حركة عبور المشاة.



وفي حال تم طلب إقامة جسور المشاة من قبل وزارة الداخلية (مختار المنطقة) يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتزويدنا بأعداد حالات الدهس وأماكن عبور المشاة لعمل الجسور، وأن تكون على طرق رئيسية أو طرق سريعة، على تحديد مواقع الجسور.



وأوضح انه فيما يتعلق بعدد الجسور في جميع المناطق وتكلفة إنشائها وعقود صيانتها والأخرى التي مازالت تحت الإنشاء من هذه النوعية إضافة إلى بيان عدد الجسور التي تم إغلاقها، وما الأسباب التي دعت إلى إغلاقها؟



وتابع: لا توجد عقود تشغيل وصيانة خاصة بجسور المشاة المكيفة حتى تاريخه، كما ان عدد جسور المشاة 14 جسرا مكيفا في مشاريع إدارة الطرق السريعة، ولم يتم تسلم الجسور المنتهية بسبب عدم وجود عقود صيانة ونظافة ومراقبة ولا توجد جهة مختصة لتسلمها.