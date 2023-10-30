أعلنت ادارة العلاقات العامة عن انطلاق حملة تكثيف الجولات الميدانية للفرق الرقابية التابعة لإدارات التدقيق ومتابعة الخدمات في كل المحافظات للكشف على سريان التراخيص الصحية وتراخيص إعلانات المحال ورصد المخالفات بشأن لائحتي المحلات والأسواق.



وأوضحت أن الفريق الرقابي لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة الجهراء نفذ جولته التفتيشية السادسة على مستوى المحافظات الخميس الماضي للكشف على تراخيص المحلات والإعلانات واتخاذ كل الاجراءات الرقابية بحق المخالفين والتأكد من مدى الالتزام باللوائح والنظم بهذا الخصوص.



وفي هذا السياق قال مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بالتكليف بفرع بلدية محافظة الجهراء عبدالله الشمري، إن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا حيال المخالفين بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها في المحافظة.



وأكد الشمري قيام الفريق الرقابي بمراقبة المحلات والإعلانات بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بتنفيذ جولة ميدانية أسفرت عن تحرير 52 مخالفة تنوعت ما بين 32 مخالفة لمراقبة الأسواق و20 مخالفة لمراقبة الإعلانات بمنطقة الجهراء.