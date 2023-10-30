منصور السلطان



قضت محكمة الجنح المستأنفة بحبس مواطن 6 أشهر مع الشغل والنفاذ ضرب مواطنا آخر أمام زوجته في الطريق العام واصطدم بمركبته وأتلفها، وبرأت المتهم الثاني وشقيقه من ضرب المتهم الأول، وذلك بسبب عدم تمكين أحدهما للآخر من إفساح الطريق. وكان قد أسند للمتهمين الأول والثاني تهمة تبادل الضرب وأحدث كل منهما بالآخر الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وتبادلا الإتلاف عمدا وبقصد الاساءة، وأحدث المتهم الاول لمركبة الثاني أضرارا وأحدث المتهم الثاني بمركبة المتهم الأول اضرارا، كما اسند للمتهم الثالث شقيق المتهم الاول تهمة تهديد المتهم الاول قاصدا منعه من تقديم الشكوى ضد شقيقه. وأمام المحكمة حضر المحامي محمد الصايغ مع المتهم الثاني وشقيقه الثالث دفع بعدم معقولية أقوال المتهم الاول، وخلو الاوراق من دليل يقيني على صحة الاتهام.