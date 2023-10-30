عبدالله قنيص



تمكن رجال مباحث العارضية من إغلاق ملف قضيتين بشأن سرقة مركبتين بالقوة في الجليب والعارضية إلى جانب قضية ثالثة باسم اصطدام وهروب ومسجلة في مخفر السرة، وذلك بضبط مواطن.



وقال مصدر أمني إن وافدا هنديا من مواليد 1995أبلغ عن توقيفه من قبل مجهول أنزله بالعنف وسلب سيارته الصالون موديل 2017 خلال تواجده بالعارضية الصناعية، وعليه أحيلت القضية إلى رجال المباحث.



وأضاف المصدر: بعمل التحريات تبين أن السيارة المبلغ عن سرقتها ارتكب بها حادث وهروب في منطقة السرة، وأن الحادث يستلزم نقل المركبة إلى التصليح، وانطلاقا من هذه الجزئية تم تحديد مكان تواجد السيارة في كراج بمنطقة الفروانية، وبانتقال رجال الأمن إلى الكراج شوهدت المركبة، وبسؤال العاملين قالوا إن هناك كاميرات يمكن من خلالها التعرف على المتهم الذي أدخل السيارة الكراج، وعليه تم تحرير مخالفة للكراج.



ومضى المصدر: استطاع رجال المباحث من تحديد مكان إقامة المتهم في منطقة عبدالله المبارك، ليتم عمل كمين له مقابل أحد أفرع الجمعيات التعاونية بمحل إقامته وضبطه، وبتفتيشه عثر معه لـ 3000 دينار نقدي، وبالانتقال إلى مسكنه تم العثور على مركبة أخرى مبلغ عن سرقتها من منطقة الجليب وبالطريقة ذاتها وبعرض المتهم على المجني عليهما تعرفا عليه، وبالتحقيق مع المتهم اعترف بالواقعة. هذا، وجار إحالة المتهم إلى النيابة بعد الانتهاء من التحقيقات معه والوقوف على عدد القضايا التي ارتكبها.