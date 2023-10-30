أسامة أبو السعود



أقامت مختلف مساجد البلاد صلاة خسوف القمر امتثالا لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولهجت الألسن بالدعاء بأن يكشف الله البلاء عن الأمة، وأن ينصر اخواننا في فلسطين على العدو الصهيوني الغاشم.



وكان وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع المساجد بدر تركي العتيبي قد وجه في تعميم اصدره مديرو إدارات مساجد المحافظات لتنظيم إقامة صلاة الخسوف مساء أمس الأول السبت في عدد من مساجد البلاد وبلغ عددها 95 مسجدا بمختلف المحافظات.



وجاء في التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم». متفق عليه. ووجه التعميم مع التوقعات بمشيئة الله تعالى بخسوف القمر جزئيا في الكويت مساء السبت، وعملا بالسنة المطهرة، بإقامة صلاة الخسوف في الساعة الحادية عشرة مساء، مع ضرورة دعوة جمهور المصلين بالمساجد، كما حدد التعميم المساجد التي يتم فيها إقامة صلاة الخسوف.