أعلن مدير إدارة المساعدات في جمعية النجاة الخيرية محمد الخالدي أن عدد الأسر المستفيدة من مشروع «أبشروا بالخير» لسداد ايجار السكن خلال العام الحالي 382 أسرة يبلغ عدد أفرادها 2011 شخصا، وإجمالي الأشهر التي دفعت لهذه الأسر 992 شهرا.



وتقدم الخالدي بالشكر لأصحاب الأيادي البيضاء من المحسنين الذي ساهموا بالتبرع في مشروع «أبشروا بالخير» الذي يعد نموذجا للتكافل الاجتماعي، وبشرهم بالأجر والمثوبة من عند الله تعالى.



وحول آلية تقديم المساعدات، قال: نستقبل طلبات المساعدة التي تقدم لنا من الأسر المتعففة، ونحرص على استيفاء المستندات والأرواق الثبوتية للتأكد من حاجة الأسرة إلى المساعدة ثم نقوم بفحص الطلبات بدقة، وتقديم المساعدة للأسر المستحقة، وتكون عبارة عن شيك باسم مالك العقار الذي تسكن به الأسرة.