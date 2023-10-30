تكمل «كيدزانيا» 10 سنوات ناجحة في الكويت، وعلى مدار العقد، استقبلت مدينة الترفيه والتعلم التفاعلية أكثر من 3 ملايين طفل بأكثر من 65 مؤسسة، حيث قدمت للصغار أكثر من 82 نشاط لعب الأدوار و70 مهنة.



وفي «كيدزانيا»، نعطي الأولوية لتعليم الأطفال من خلال أنشطة لعب الأدوار، لكي يكبروا ويصنعوا عالما أفضل، ويشجع شريكنا «أسنان تاور» ذلك من خلال الزيارات المتكررة التي يقوم بها استشاريو طب أسنان الأطفال، للتفاعل وتعليم الأطفال حول نظافة الفم.



وشارك زوارنا مؤخرا في أحد الأنشطة وتفاعلوا مع د.عبدالله الفضلي، الذي أكد أهمية تدريب الأطفال وتحفيز الأهل على صحة الفم والزيارات المنتظمة لطبيب الأسنان، لتحقيق مكاسب كبيرة بالإضافة إلى ذلك، أكدوا أن صحة الفم الجيدة لدى الأطفال تعزز أيضا التنمية الأكاديمية والاجتماعية.



وشدد د.عبدالله الفضلي على أهمية تنظيف الأسنان بشكل صحيح، واختيار معجون الأسنان المناسب، والخيط، وغسول الفم، والذي يمنع انتشار البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة وغيرهما من مضاعفات الأسنان، تكمن هذه الفوائد في الحاجة إلى الاستفادة من خدمات طب الأسنان الوقائية خلال مرحلة الطفولة المبكرة، في حين أن معظم الأطفال يبدون في رعاية أسنانهم بشكل أفضل بحلول الوقت الذي تظهر فيه أسنانهم الدائمة.



وفي «أسنان تاور» نجعل تجربة زيارة الأطفال لطبيب الأسنان ممتعة، من خلال قسم أسنان مخصص للأطفال والذي يشرك الأطفال ويعزز من أهمية زيارتهم لطبيب الأسنان وزيادة الوعي بصحة الفم ويشعر الاطفال بالراحة للحصول على أفضل علاج على أيدي استشاريين متخصصين في طب أسنان الأطفال.