وجه النائب أسامة الزيد سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ونصا على ما يلي:



السؤال الأول



انتهت مؤسسة البترول الكويتية خلال الفترة الماضية من إجراء المفاضلات في قطاع الشؤون الإدارية منذ شهر أغسطس الماضي من دون الإعلان عن نتائجها حسب الفترة المتعارف عليها في القطاع النفطي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) عدد الشواغر التي جرت لها المفاضلات أخيرا، ولم يعلن عن نتائجها في قطاع الشؤون الإدارية في مؤسسة البترول الكويتية وتحديد مسمياتها.



(2)عدد المرشحين لتلك الشواغر، مع ذكر الأسماء والمسميات الوظيفية لكل مرشح.



(3) جداول نظام الترقية للمفاضلات المذكورة محل السؤال والتي تشمل الأوزان الخاصة في كل معيار من معايير المفاضلة في اختيار المرشحين حسبما هو معمول في القطاع النفطي على الدرجة الـ17 وأعلى.



(4) الأرقام الخاصة بكل مرشح على حدة، والمجموع النهائي لكل مرشح.



(5) ما سبب عدم الإعلان عن نتائج المفاضلات على الرغم من الانتهاء منها خلال أكثر من شهر تقريبا؟



(6) صورة ضوئية من المؤهل العلمي للقيادات في قطاع الشؤون الإدارية في مؤسسة البترول الكويتية (عضو منتدب ونائب عضو منتدب ومدير).



السؤال الثاني



انتهت اللجنة الفنية المشكلة لدراسة وفحص جميع الموضوعات التي تضمنتها محاور الاستجواب المقدم لوزير النفط ووزير الكهرباء والماء في جلسة مجلس الأمة في تاريخ 2018/5/1 بتوجيه مخالفات إدارية عدة منها التقصير بحق العضو المنتدب للشؤون الإدارية في مؤسسة البترول الكويتية بسبب عدم أخذ الاعتمادات المطلوبة من المجلس الأعلى للبترول على تعديلات اللوائح الإدارية قبل تطبيقها. كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة تابع الجزء الثالث لعام 2013/ 2014 نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية القطاع النفطي صفحة 46 عدم الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول على اللوائح والتعديل على اللائحة الإدارية المعتمدة من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وذلك بالمخالفة للمادتين (14) و(16) من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء المؤسسة، حيث أورد ديوان المحاسبة أمثلة على ذلك، وتكررت هذه الملاحظة لمدة خمس سنوات، ويذكر أن المؤسسة استمرت في هذه المخالفات على الرغم من تقارير ديوان المحاسبة السنوية منذ عام 2008 حتى عام 2016 عندما قامت باعتماد التعديلات على اللائحة الإدارية للمؤسسة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) صورة ضوئية من جميع المراسلات ما بين الشؤون الإدارية في مؤسسة البترول الكويتية وديوان المحاسبة في شأن الملاحظات المتكررة التي سجلها الديوان بسبب عدم اعتماد التعديلات على اللائحة الإدارية من المجلس الأعلى للبترول خلال الفترة من 2008 حتى 2015.



(2) النسخة المقدمة لمكتب السيد وزير النفط لتقرير اللجنة الفنية المشكلة لدراسة وفحص جميع الموضوعات التي تضمنتها محاور استجواب المقدم لوزير النفط ووزير الكهرباء والماء في جلسة 1/5/2018.



(3) صورة ضوئية من الاعتمادات التي حصلت عليها مؤسسة البترول الكويتية من المجلس الأعلى للبترول فقط بشأن التعديلات على اللائحة الإدارية منذ عام 2003 حتى 2015.



(4) صورة ضوئية من التفويض الذي حصلت عليها مؤسسة البترول الكويتية من المجلس الأعلى للبترول فقط بشأن التعديلات على اللائحة الإدارية منذ عام 2003 حتى 2015.



(5) صورة ضوئية من الاعتمادات أو التفويضات التي حصلت عليها مؤسسة البترول الكويتية من المجلس الأعلى للبترول فقط بشأن التعديلات على اللائحة الإدارية التي صدرت من مجلس الإدارة وذلك حسبما جاء في مرسوم قانون إنشاء المؤسسة رقم (6) لسنة 1980 للقرارات التالية فقط:



أولا: القرار رقم (86) لسنة 2004 الصادر في تاريخ 30/11/2004.



ثانيا: القرار رقم (9) لسنة 2009 الصادر في تاريخ 9/4/2009.



ثالثا: القرار رقم (6) لسنة 2013 الصادر في تاريخ 2013/4/7.



(6) الرأي القانوني في القطاع النفطي في شأن صحة قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالتعديل على اللائحة الإدارية للمؤسسة حال عدم اعتمادها من جهة الاختصاص (المجلس الأعلى للبترول) وفق ما جاء بالمرسوم من القانون رقم (6) لسنة 1980 في شأن المادتين (14) و(16).