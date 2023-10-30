شريف حمدي



أنهت بورصة الكويت جلسة تداولات أمس الأحد على تراجع في كافة مؤشراتها، إثر عمليات بيع وتسييل على غالبية الأسهم القيادية، لتنخفض معها القيمة السوقية للبورصة خلال أولى جلسات الأسبوع بنحو 840 مليون دينار بنسبة تراجع بلغت 2.2%، ليصل اجمالي القيمة إلى 37.657 مليار دينار مقابل 38.496 مليار دينار بنهاية الأسبوع الماضي.



استهلت بورصة الكويت تعاملات الاسبوع على تراجع كبير على مستوى كافة مؤشراتها، وخاصة مؤشر السوق الاول الذي كانت اسهمه اكثر عرضة لعمليات البيع في اغلب القطاعات خاصة البنوك والخدمات المالية والاتصالات.



وتواصل القيمة السوقية تراجعاتها في الفترة الاخيرة جراء ضغط مباشر من عمليات البيع الواسعة، وذلك على الرغم مما تحظى به بورصة الكويت من مقومات ايجابية تتمثل في حفاظ برميل النفط الكويتي على سعر فوق مستوى 93 دولارا، فضلا عن المؤشرات الفنية الإيجابية والتي يأتي على رأسها النتائج الفصلية الجيدة التي ظهرت ضمن افصاحات الأشهر الـ 9 الإيجابية للبنوك والشركات المعلنة حتى الآن.



وأنهت البورصة جلسة أمس على تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.5% بخسارة 176 نقطة ليصل المؤشر الى 6904 نقاط، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.07% بخسارته 58.6 نقطة ليصل الى 5403 نقاط، وخسر المؤشر العام للسوق امس 2.1% بفقد 141.8 نقطة ليصل الى 6362 نقطة.



وتعرضت اسهم 83 شركة في قطاعات متنوعة امس للتراجع السعري، مقابل ارتفاع اسعار 18 شركة فقط، في حين استقرت الاسعار لأسهم 11 شركة، ولم يجر التداول على اسهم 38 شركة.



وتراجعت المؤشرات الوزنية لـ8 قطاعات تصدرها البنوك بـ 2.7%، تلاه قطاع الخدمات المالية الذي يضم الشركات الاستثمارية بنسبة 1.9%، تلاه قطاع الاتصالات بـ 1.7%، في المقابل ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات تصدرها الطاقة بـ 0.56%.



وانخفضت السيولة المتدفقة للسوق امس بنسبة 4% بمحصلة بلغت 52.5 مليون دينار مقارنة بـ 54.7 مليون دينار بجلسة اغلاق الأسبوع الماضي، مع استمرار تركز السيولة حول اسهم السوق الاول وخاصة سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) الذي استحوذ على 17.5 مليون دينار من الاجمالي بما نسبته 33%، تلاه سهم الوطني بـ 6.8 ملايين دينار، ثم سهم بنك الخليج



بـ 2.9 مليون دينار، ثم سهم بنك بوبيان بـ 2.8 مليون دينار، ثم سهم أجيليتي بـ 1.4 مليون دينار.



وارتفعت أحجام التداول بنسبة 26.5% بتداول 172.4 مليون سهم مقابل 151.6 مليون سهم في جلسة الخميس الماضي، وتصدرها سهم «بيتك» بـ 26.4 مليون سهم.