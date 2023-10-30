يواصل البنك الأهلي المتحد مشاركته ودعمه للحملة التوعوية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت للعام الثالث على التوالي، من خلال نشر المحتوى التوعوي بهدف توعية عملاء البنوك بعدد من المخاطر ولاسيما مع انتشار العديد من الجرائم الإلكترونية وضرورة تعزيز دور البنوك في زيادة الوعي بدور الأمن السيبراني لحماية بيانات العملاء الشخصية والمصرفية.



وفي هذا الإطار، أكد عبدالرحمن الكندري، مشرف أول إدارة التهديدات السيبرانية في البنك الأهلي المتحد وممثل البنك في اتحاد مصارف الكويت خلال حديثه في برنامج ريدكاربت على قناة «كويت إف إم»، مخاطر عمليات الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك عبر قنوات التواصل الاجتماعي.



وأكد الكندري أنه يتوجب على العملاء الوعي بعدم مشاركة البيانات المتعلقة بالبطاقات المصرفية مثل: OTP والرقم السري، وكذلك خطورة مشاركة أي معلومات ذات صلة بالموقف المالي للعملاء وبياناتهم الشخصية عبر موقع إنترنت غير معروف أو الرد على أي بريد إلكتروني يطلب هذه المعلومات، وكذلك التأكد من الجهة التي تطلب الـ OTP من خلال الرسالة النصية المرسلة من البنك والتي تحتوي على جميع التفاصيل، وضرورة التأكد من الرابط الإلكتروني قبل الدفع بالبطاقة المصرفية حتى لا يقع العملاء ضحية لعمليات الاحتيال، سواء عن طريق البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، أو المكالمات الهاتفية. وأوضح الكندري أنه يجب على العملاء التيقن من أن البنك لن يطلب منهم أي معلومات شخصية، ولذلك يجب أن يتجنبوا الرد على تلك الرسائل، باعتبارها محاولات احتيال، كل هدفها استدراجهم للحصول على معلوماتهم المصرفية لسرقة أموالهم، كما يجب أن يتعاملوا بحذر شديد مع الروابط الإلكترونية، لأن مجرد الضغط على هذه الروابط المشبوهة التي تطلب من العملاء الإفصاح عن بياناتهم السرية كاسم المستخدم وكلمة السر، وذلك لانضمامهم إلى مجموعة وهمية لتبادل المعلومات العامة تكون نتيجته سرقة بيانات حساباتهم الاجتماعية، ومن ثم الاحتيال على جهات الاتصال الأخرى للشخص المجني عليه. وأيضا الحذر من الروابط التي تدعي بأنها جهة حكومية أو شركة تطلب من العميل دفع الالتزامات لإنهاء الإجراءات ومن الأمثلة على ذلك «صندوق البريد، شركات الشحن، الجمارك» والاتصال على الجهة للتأكد من صحة الطلب.