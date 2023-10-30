

أعلن مدير المنتخبات في اتحاد كرة السلة د.عبدالعزيز ضاري عن قائمة أزرق الثلاثيات 3x3 التي ستشارك في بطولة الخليج لكرة السلة لـ«الثلاثيات»، والمزمع إقامتها في العاصمة القطرية (الدوحة) يومي 3 و4 نوفمبر المقبل، وسيغادر الأزرق إلى الدوحة الخميس المقبل على أن يعود إلى البلاد الأحد. وضمت القائمة اللاعبين الكسندر الغيص ومحمد عدنان وتركي حمود وعبدالمحسن مرتضى واحمد البلوشي وعبدالعزيز الحميدي وعلي الهدهود وعمران جوهر، وسيشارك منتخبنا بفريقين (أ وب) في البطولة، بحسب اللوائح والنظم، التي تنص على أن كل منتخب يشارك بفريقين، وسيقود الازرق المدرب البحريني سلمان رمضان. وأكد د.عبدالعزيز ضاري أن الازرق يشارك في البطولة وهدفه المنافسة على اللقب، وقد تم اختيار افضل اللاعبين للمشاركة في البطولة.



مباراتان في الدوري



إلى ذلك، تقام مساء اليوم مباراتان ضمن منافسات الدوري العام لكرة السلة، حيث يلتقي القادسية مع اليرموك في الـ 5 مساء على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، فيما يصطدم الصليبخات بنظيره القرين في الـ 7:15 مساء على الصالة ذاتها، في مواجهة متكافئة بدرجة كبيرة.