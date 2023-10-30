هادي العنزي



أكد رئيس مجلس إدارة نادي الجهراء خالد الجارالله أن مدرب الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي جانسينيز داسيلفا باق مع الفريق، وذلك بعد خسارة «أبناء القصر الأحمر» من العربي 2-3 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على ملعب مبارك العيار بالجهراء، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري زين للدرجة الممتازة.



وذكر الجارالله أن الجهراء قدم مباراة جيدة أمام العربي، وكان البادئ في التسجيل، وقال: «المباراة جاءت جيدة من حيث الأداء العام، وممتعة في تفاصيلها، وذلك رغم الظروف التي يعانيها الفريق، والنقص العددي في صفوفه، ولكن لا يزال النحس يلازمه، ونحتاج إلى الحظ والتوفيق لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة، لتجاوز هذه المرحلة، لتعود الثقة إلى اللاعبين، ويظهر الفريق بالشكل الذي نرتضيه».



من جانبه، أكد مدرب الجهراء جانسينيز داسيلفا أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام العربي، وقال: «نعاني غياب العديد من اللاعبين، وهذه ظروف يجب أن نتعامل معها وفق المتاح، ولكن من الصعوبة اللعب بمستوى عال والفريق يعاني نقصا في صفوفه». إلى ذلك، أشار المنسق الإعلامي للعربي مشعل العبكل الى أن مواجهة الجهراء كانت تحظى بدرجة عالية من الأهمية، كونها تضع الأخضر في المقدمة، وقد تمكنا من الظفر بنقاط المباراة كاملة، وقال: «الظروف التي يمر بها العربي لا تخفى على أحد، في ظل غياب العديد من اللاعبين بسبب الإصابة أو وعكة صحية طارئة، ما يضع اللاعبين والفريق كمجموعة متكاملة تحت الضغط، وقد كانوا جميعا على قدر المسؤولية، وأهلا للثقة، ونأمل مواصلة الفوز في مواجهة النصر المقبلة».



وأكد العبكل أن لاعبي العربي جميعا مرتبطون بعقود معتمدة من مجلس الإدارة، ونطمئن جماهيرنا الوفية بأن بندر السلامة من الركائز الأساسية في الفريق ومستمر مع «الأخضر»، وعلى الجهة الأخرى نعاني من إصابات طويلة لـ 3 لاعبين هم: خالد المرشد، وحسين أشكناني، وعبدالرحمن الشرهان، والجهاز الطبي يبذل جهودا كبيرة في هذا الشأن.