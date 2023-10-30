عبدالعزيز جاسم



أبدى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ظاهر العدواني عدم رضاه عن نتيجة المباراتين الأخيرتين اللتين خاضهما العنابي ضمن دوري زين الممتاز، حيث خسر النصر أول من امس من الفحيحيل 2-4، وقبلها من القادسية بهدف نظيف.



ولفت إلى أن فريقه يقدم مستويات جيدة وفق الترتيب واحصائيات المباريات السابقة ومنها القادسية، «لكن في مباراة الفحيحيل لم نكن جيدين في أول نصف ساعة واستقبلنا 3 أهداف ورغم ذلك تمكنا من العودة وسجلنا هدفين وفي نهاية المباراة حدث خطأ واستقبلنا الهدف الرابع».



وأضاف العدواني أن الحكم عبدالله جمالي من الحكام المميزين، وأنه لا يعترض على عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه لكن اعتراضه على كثرة الرجوع للفار ما ساهم في كسر رتم المباراة، «لذلك كنت أتمنى منه أن يكمل سير المباراة وإذا كان هناك ركلة جزاء فيستدعيه الحكم المساعد المسؤول عن تقنية الفار».