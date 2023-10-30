ناصر العنزي ـ عبدالعزيز جاسم



انتهت قمة الجولة السادسة لدوري زين بتعادل إيجابي 1-1 بين الكويت والقادسية، ليبقى «الأبيض» متصدرا بفارق الأهداف عن العربي ولكل منهما 14 نقطة، في حين اصبح لـ «الأصفر» 12 نقطة في المركز الثالث.



«تسجل هدف أسجل عليك هدف»، هذا ما كان عليه الشوط الأول من المواجهة بين الطرفين والتي توقفت لفترة بعد طرد مدير الكرة عادل عقلة على أثر احتجاجه على الحكم في الدقيقة 44، وكان «الأصفر» البادئ بالتسجيل عن طريق نجمه الليبي محمد صولة بعدما أودع الكرة «بحرفنة» داخل الشباك (22)، ثم عادل الكفة البحريني محمد مرهون بضربة رأس بعد تمريرة متقنة من سامي الصانع (33)، والذي لم يحتفل طويلا بهدفه الثاني «الملغى» ومثله خالد إبراهيم سجل هدفا وتم إلغاؤه، وكان مدرب «الأبيض» بوريس بونياك قد أشرك كل مصادر خطورته ممثلة في مرهون ودحام والعامري وياسين الخنيسي.



وأضاع الأخير فرصة ثمينة جدا، كما أن مدرب «الأصفر» محمد إبراهيم قد بدأ بعناصره الأساسية معتمدا على تحركات محمد صولة الذي لم يجد من «يسنده» بعدما أرهق وحده دفاع الخصم وظهر دفاع القادسية مرتبكا ووقع لاعبوه في عدة أخطاء.



وفي الشوط الثاني استعان محمد إبراهيم بلاعبيه يوسف بن سودة وبدر المطوع، الذي تعرض للإصابة وتم استبداله بعيد الرشيدي، لتنشيط هجومه، وضاعت من الطرفين فرص للتسجيل أثمنها فرصتان لمهدي بن رحمة ومحمد صولة، وتكرر مسلسل الفرص الضائعة بين الفريقين حتى نهاية المباراة.



أدار المباراة الحكم السلوفيني سلافكو وألغى هدفين للكويت بإشارة من «الفار».



البرتقالي يرتقي للمركز الرابع



في المباراة الأولى تمكن كاظمة من التغلب على خيطان 3-0 في المباراة التي جمعتهما على ستاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك، ليرفع الفائز رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق بـ 5 نقاط متراجعا للمركز الثامن.



في الشوط الأول حاول كاظمة كثيرا تسجيل هدف التقدم، وأضاع العديد من الفرص بعد أن اصطدم بالحارس علي فاضل الذي تصدى أيضا لانفراد أحمد عرسان بطريقة مميزة مع نهاية الشوط، فيما حاول خيطان تشكيل الخطورة على مرمى «البرتقالي» على فترات. ولم يتغير الحال كثيرا في الشوط الثاني حتى تمكن مهاجم كاظمة دوغلاس فالي من فك شفرة دفاع خيطان بعد انفراده بالحارس علي فاضل بتمريرة متقنة من عرسان ليسددها قوية على يسار فاضل في المرمى (65)، وتمكن عرسان من إضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء (78). ومن متابعة لركلة ركنية، تمكن البديل عقيل الهزيم من تسجيل الهدف الثالث (85).