أسامة دياب



أكد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله موقف الكويت المبدئي والثابت منذ ستة عقود الداعم للقضية الفلسطينية. وأضاف أن الكويت «ضد التطبيع ما لم تقم دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 ووفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية»، مشددا في الوقت ذاته على الموقف الكويتي الراسخ والثابت في هذا الشأن.

وقال ان اليوم (أمس) هو الـ 23 من الحرب على قطاع غزة «ونحن نشهد حربا انتقامية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

في هذه الأثناء، حذرت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، من انهيار «النظام العام» في قطاع غزة نظرا لبطء دخول المساعدات الإنسانية وتعرض بعض مستودعاتها للنهب، كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الوضع في قطاع غزة «يزداد يأسا ساعة بعد ساعة»، مجددا الدعوة إلى «وقف إطلاق نار إنساني فوري» و«وقف هذا الكابوس».

وقد كثف الجيش الإسرائيلي غاراته وقصفه لغزة، وأعلن زيادة عديد قواته ومدى عملياته داخلها، فيما أعلنت كتائب «القسام» التابعة لحماس أن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع القوات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب غزة.

وذكرت أن عناصرها نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز الجيش الاسرائيلي، قرب معبر إيريز، وخاضوا اشتباكات ودمروا آليات عسكرية.