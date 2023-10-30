أهابت سفارتنا في بغداد بالمواطنين الكرام الراغبين بممارسة الصيد في جمهورية العراق الشقيق، بوجوب استخراج التراخيص اللازمة لهذا الغرض، والالتزام بالقوانين العراقية المنظمة لتلك الأنشطة، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية من قِبَل الجهات المعنية العراقية.

وأكدت السفارة في هذا السياق، على وجوب التزام المواطنين بالغرض الأساسي للتأشيرة الممنوحة لهم لدخول الأراضي العراقية، كما تدعو المواطنين الكرام للتواصل مع بعثات البلاد لدى جمهورية العراق عند الحاجة، وذلك من خلال أرقام الهواتف التالية:

السفارة في بغداد: 009647802604123

القنصلية العامة في البصرة:009647828444666

القنصلية العامة في أربيل: 009647511745555