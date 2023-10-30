توغلت دبابات قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين، باتجاه شارع صلاح الدين الرئيسي في قطاع غزة وأطلقت عددا من القذائف تجاه السيارات المدنية.

وقال شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الدبابات الاسرائيلية وصلت إلى منطقة قريبة من مفترق (نتساريم) على شارع صلاح الدين الذي يربط بين المحافظات الخمسة لقطاع غزة ومنعت تنقل السيارات بين المحافظات.

وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي قد أعلن في وقت سابق عن توسع العملية البرية في قطاع غزة عبر التوغل من عدة جهات لاسيما الشمالية والشرقية للقطاع.

من جانبها أعلنت حركة حماس أن الدبابات الإسرائيلية أُجبِرت على التراجع من شارع صلاح الدين ولم تعد موجودة بعد استهدافها من قبل عناصر المقاومة.

ونفى المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حركة حماس ، أن يكون توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي جرى داخل الأحياء السكنية في غزة.

وقال المكتب الإعلامي ، في بيان صحافي اليوم:"خلافا لحديث الاحتلال؛ لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع".

وأضاف أن "ما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك".

وذكر البيان أنه "لا يوجد حاليا أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وعادت حركة المواطنين لطبيعتها عليه".